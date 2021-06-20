Киев начал проводить жесткую линию в отношении Лукашенко 3 20.06.2021, 8:12

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Недоверие к узурпатору нарастает.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать?», — сказал Лукашенко во врем недавнего посещения производственно-технического кластера «Устье».

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что «сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет «Запад-2021» совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2021»». По информации, которую мы получаем, отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова», пишет издание «Белорусы и рынок».

Что же происходит?

Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» считают, что вообще в регионе случился подрыв доверия в сфере безопасности. В отношениях с соседними странами имел место ряд опасных шагов и инцидентов в области безопасности, способствующих нарастанию недоверия. Особенно сильно оказались подорваны отношения с Украиной — Киев начал последовательно проводить жесткую линию в отношении Минска.

В конце марта, напоминают аналитики, обострился конфликт на востоке Украины, усилилась и связанная с ним тенденция на втягивание Беларуси в региональную конфронтацию. Миссия ОБСЕ сообщила о многократном увеличении количества случаев нарушений режима прекращения огня.

Одновременно переговоры по Донбассу в «нормандском формате» и в контактной группе зашли в тупик. Более того, вице-премьер Украины по реинтеграции Алексей Резников заявил, что из-за «вражеской риторики Беларуси… мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если … будет предложено продолжить консультации в Минске».

Конфронтация на востоке Украины начала спадать только с 20 апреля, когда Владимир Зеленский предложил встретиться президенту России Путину. Зеленский в целом опирался на поддержку Запада, и канцлер Германии Меркель, выступая на сессии ПАСЕ, призвала к продолжению диалога с Россией, но отметила: «Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».

На фоне российско-украинского кризиса была опубликована новая Стратегия военной безопасности Украины, почти целиком посвященная «сдерживанию» РФ. Она отличается более жесткой по сравнению с прежними заявлениями украинских властей позицией. В перечислении проявлений российской угрозы конкретно указывается стремление Кремля сохранить влияние в Беларуси. В противостоянии с РФ Стратегия требует избегать «чрезмерной милитаризации» и «истощения национальной экономики», но задача поддерживать равновесие с помощью «синергии военных и невоенных средств», в частности через «возможности сил территориальной обороны вооруженных сил Украины и движения сопротивления при поддержке гражданского общества», неизбежно ведет к милитаризации украинского общества. Отдельно подчеркивается цель достижения совместимости украинских вооруженных сил с НАТО, с последующим вступлением в ЕС и НАТО.

Cитуация в регионе будет сохранять относительно высокий уровень напряженности аж до окончания осенью серии громких военных учений – маневров НАТО «Защитник Европы», белорусско-российских учений «Запад» и ответных учений Украины и стран НАТО. Затяжной период напряженности повлечет за собой необратимые последствия для единства самого региона уже в ближайшей перспективе, среди которых будет его милитаризация, интернационализация региональных проблем и рост иностранного военного присутствия.

Вдобавок к уже существовавшим сложностям в отношениях с соседями в сфере безопасности Минск столкнется с новыми проблемами такого рода в отношениях с Киевом, что обусловлено и уступками Москве со стороны белорусского руководства в военной сфере и транзите, а также общей политикой украинского правительства, пытающегося стать важным партнером Запада в регионе. Украина уже обозначила намерение продолжить жесткую линию в отношении Минска.

Ситуация внутри самой Беларуси для режима Лукашенко также останется шаткой.

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