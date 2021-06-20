Православные христиане отмечают Троицу: история и традиции праздника 1 20.06.2021, 8:18

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Что можно и что нельзя делать в этот день.

20 июня 2021 года православные христиане празднуют Троицу, или Пятидесятницу.

Второе название Троицы обусловлено тем, что этот праздник по церковному календарю всегда приходится на воскресенье, 50-й день после Пасхи. На следующий день после Троицы наступает Духов день, когда на апостолов снизошел Дух Святой. Троица — праздник, который входит в двунадесятые, то есть 12-ти крупнейших церковных торжеств в течение года, пишет nv.ua.

Троица: История православного христианского праздника

В этот день верующие прославляют Пресвятую Троицу — Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. В Ветхом Завете описано, как Бог в виде Троицы явился Аврааму в Мамврийской дубраве. Христианский догмат о Пресвятой Троице остается непостижимым для человека и считается тайной, которая выше человеческого понимания.

Праздник называют Пятидесятницей, потому что через 50 дней после Пасхи Дух Святой сошел на апостолов. Это произошло за 10 дней после Вознесения Иисуса Христа на Небо. В тот день иудеи отмечали ветхозаветное праздник Пятидесятницы, установленный в память о даровании Господом 10 заповедей на горе Синай. Поэтому все апостолы, Пресвятая Дева Мария и другие люди, которые уверовали в Христа, собрались вместе в Иерусалиме, отмечая большой праздник своего народа.

Днем все услышали шум, подобный сильному ветру, сходящему с неба, после чего появились языки пламени, которые остановились над всеми апостолами и Богородицей. Исполнившись Святого Духа, они начали прославлять Господа на разных языках мира, которыми ранее не владели. Тогда апостолы вышли на улицы Иерусалима, к собравшимся там многочисленным паломникам, и начали проповедовать веру Христову на разных языках. От этого события отсчитывается распространение христианства по всему миру — то есть зарождение христианской церкви.

После Пятидесятницы апостолы отправились проповедовать христианство в разные страны. По преданию, Пресвятая Богородица тогда отправилась на Афон, который был в те дни населен язычниками. Многие из них после проповеди Марии уверовали в Христа. Уходя с полуострова, она благословила Афон и взялась быть заступницей этих земель.

Сам праздник Святой Троицы признали в 381 году, после II Вселенского собора в Константинополе, а славяне начали отмечать его на границе XIII — XIV веков. При этом христианская интерпретация наложилась на множество языческих поверий.

Фото: Pixabay

Троица: Традиции и Зеленые святки

Зелеными праздниками называют неделю, предшествующую Троице, а точнее, период с четверга седьмой недели после Пасхи по вторник восьмой недели после Пасхи либо же по саму Троицу. Это древнейший славянский народный праздничный комплекс весенне-летнего периода. Зеленая неделя сменяется Троицкой, после чего наступает Петровский пост. Фактически это праздники, посвященные окончанию весны и началу лета. Они известны как Семик, Русалочья или Русальная неделя, Русалии, Великая неделя, Клечальная неделя, Кукушки, Завивание венков и многими другими. При этом четверг называют Русалчиным или Мавским Велик днем, Навской Троицей, а субботу — Родительской, Клечальной, Зеленой.

Фото: David Mark / Pixabay

Обычаи и запреты Троицы уходят корнями в эти славянские традиции. Например, считалось, что в эти дни русалки находятся в непосредственной близости от человека, выходят из воды, вступают в контакт с людьми. А поскольку они были олицетворением негативных потусторонних сил, в эти дни запрещалось купаться в реках — чтобы русалки не утащили к себе. С другой стороны, русалок можно было задобрить и тогда заручиться их помощью. Когда наступала Троица, гадали на судьбу по венкам совершали обрядовые действия с Троицким деревом. Часто это был клен, поэтому и праздники назывались «клечальными».

Фото: Johannes Plenio / Pixabay

Троица: Что можно и что нельзя делать в этот день

В древнейших верованиях и традициях укоренены запреты и обычаи празднования Троицы. Церкви и храмы в этот день украшают всевозможной свежескошенной травой, цветами, веточками деревьев. Веточки березы, клена святят и несут домой. Если поставить их около икон или на окнах, то считается, что они защитят дом от зла. Верующие отправляются в храмы, где происходит одна из самых торжественных и красивых служб в году.

Фото: Gennadij / Pixabay

Поскольку на Троицу мавки и русалки особенно активны, одному нельзя ходить в лес, поле, купаться. Сельскохозяйственные работы и большие домашние делав этот день запрещены, поэтому перед Троицей следует прибраться. В праздник нельзя делать уборку, шить, стирать, трудиться в огороде.

Фото: candoyi / Pixabay

В родительскую субботу посещают кладбища, приводят в порядок могилы и поминают усопших, а кроме того посещают храм, где молятся за предков. Помолиться за упокой души близких допустимо и дома.

В сам День Святой Троицы устраивают застолья и приглашают всю родню и друзей. Вечером в деревнях раньше массово водили хороводы, пели и плясали. А еще в этот праздник сватались, с тем чтобы сыграть свадьбу на Покрову — считалось, что таким образом будет обеспечено семейное счастья. А вот если сыграть свадьбу на Троицу, семью могут ожидать бедствия. Веники для бани, высушенные на Троицу, согласно поверьям, обладают целебной силой.

Фото: Jill Wellington / Pixabay

Интересно, что в Духов День, следующий день после Троицы (21 июня) работать на земле тоже запрещается, но зато принято искать клады.

Даже если вы не следуете народным обычаям, на Троицу не стоит ссориться, злиться или завидовать.

Фото: John Prokopiev / Pixabay

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