«Был Саша 3%, станет Саша-девальвец!» 5 20.06.2021, 8:33

7,880

Это уже не «глубокая озабоченность», а удар под дых.

Белорусы активно обсуждают новость о том, что Евросоюз согласовал пакет жестких экономических санкций, которые отрежут режим Лукашенко от доходов в твердой иностранной валюте.

Напомним, что Европа запретит покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор - запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги. Появился и конкретный список белорусских компаний, которые попадут под новые санкции ЕС.

Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на эту тему:

«Ну наконец-то ЕС прислушался к свободным белорусам».

«Спасибо европейцам. Но и мы должны, со своей стороны, поднажать на режим. Кто чем может».

«Как ащущэния, Шурик? Усидел на дубинках? Как сидится?»

«Наклонили бедолагу… Что-то с лица съехал в последнее время. Не спится,видать. И не показывают, как со шпицем по арбузным грядкам бегают».

«Когда США объявят санкции, бежать до банкомата будет уже поздно, можно даже силы не тратить. Валюты в стране не будет, готовьтесь. Если у кого-то евро и доллары еще числятся в банках, хочу вас всех расстроить: их там уже нет, белочками получите по 2,5 белки за доллар — это в лучшем случае, или типа расписками, а в худшем — заморозка всех вкладов».

«Очень болючие санкции. На нефти зарабатывалось минимум 2 миллиарда в год, а теперь Нафтан превращается в крупнейший генератор убытков. Белкалий туда же. Это уже не «глубокая озабоченность», а удар под дых. Валюты в стране не будет уже через пару месяцев от слова совсем. На поставках молочки в РФ долго не вытянешь, а наш металлолом (Мазы, МТЗ и прочий хлам) там давно не в почете и проседают уверенно и давно. Как думаете, где валюту будут брать? Правильно! Забирать у населения вклады, отдавать фантиками. Кто не спрятался .... как говориться. Потом не говорите, что не предупреждали».

«На сигаретах контрабандных в досках особо не вытянешь. Это вам не «растворители» составами гнать с маржей пару десятков тысяч долларов на цистерне в 60 тонн».

«Отличная новость! Таракана отрезают от финансирования! Нам необходимо поднажать - ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА!»

«Снижение уровня жизни, возможно, подтолкнет белорусских рабочих к каким-то действиям. Холодильник в конце-концов победит брехливый телевизор и всеобщий страйк сметет власть шизоФенцика. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»

«Был Саша 3%,станет Саша-девальвец! У любой особи мужского пола хоть какое то чувство стыда было за то,как его народ так презирает! Одно точно: этот уйдет еще позорней ,чем его немецкий учитель! У того упыря хватило хоть смелости пустить себе пулю в лоб!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».