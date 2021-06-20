Медики рассказали, что можно и что нельзя пить в жару 1 20.06.2021, 8:55

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В оба списка попали как малоизвестные, так и популярные напитки.

В жару многие чувствуют себя вялыми, разбитыми и раздражительными. Часто причина в том, что мы мало пьем и неправильно выбираем напитки. Разбираемся, что полезно пить в жаркие дни, пишет style.rbc.ru.

Усталость, головокружение, снижение работоспособности и рассеянность могут быть симптомами дегидратации — обезвоживания организма. Снижение уровня жидкости на 1–2% уже влияет на общее состояние. Отследить это просто — о необходимости восполнить потерю влаги сигнализирует жажда.

Сколько жидкости необходимо в день

Существует простое правило 8*8, которое очень легко запомнить: в день достаточно пить восемь стаканов воды объемом восемь унций (примерно 240 мл). Получается, что ежедневная средняя норма — два литра жидкости. На эту формулу можно ориентироваться, но специалисты советуют пить в любой момент, когда хочется. Важно помнить, что в жаркий день, особенно при большой физической активности, например спортивных тренировках, жидкости потребуется больше.

Если вы не привыкли много пить — перестраивайтесь на новый режим постепенно. Можно поставить в смартфоне напоминание о необходимости попить через каждые два-три часа. Лучше всего утоляет жажду обычная питьевая или минеральная вода. Но если она надоела или не нравится вкус — вот напитки, которые полезно пить в жаркую погоду.

Домашние лимонады

Попробуйте добавить в воду ломтики фруктов, свежие ягоды и травы. Например, приготовьте напиток из земляники, мяты и лайма или огуречный лимонад — смешайте 250 мл воды с соком половины лимона и добавьте нарезанный тонкими ломтиками огурец. Лимонный сок можно заморозить и добавлять кубики в огуречную воду. И вот готов источник витамина С, В5 и магнезии. Он сохраняет влагу в клетках кожи, защищая ее от сухости.

Кокосовая вода

Особенно популярна среди спортсменов и зожников. Кокосовую воду можно купить в большинстве магазинов здорового питания. Исследования специалистов Американского химического общества доказывают: это один из лучших прохладительных напитков натурального происхождения. В нем почти нет сахара и калорий, зато содержатся калий, электролиты, минералы и антиоксиданты, которые помогают справиться с обезвоживанием. Если вам не очень нравится вкус кокосовой воды, ее можно добавить во фруктовый сок или смузи.

Овощные и фруктовые смузи и соки

Коктейли из овощей и фруктов богаты витаминами и не только помогают справиться с обезвоживанием, но и придают энергии. В них можно добавить греческий йогурт.

Самые полезные в жару смузи — из шпината, огурца, дыни, в том числе канталупы.

Что касается свежевыжатых соков, то стоит помнить о том, что в них содержится много сахара. Чтобы сделать соки максимально полезными, эксперты советуют готовить их при помощи блендера, а не соковыжималки — так можно сохранить больше клетчатки, смешивать фрукты с овощами, добавлять лимонный сок и дробленые орехи — так организм медленнее усваивает сахар.

Обезжиренное и растительное молоко

Исследования показывают, что обезжиренное или растительное молоко — овсяное, соевое, миндальное, кокосовое — помогает справиться с жаждой не хуже воды или спортивных напитков. Оно быстро восстанавливает баланс жидкости, поскольку содержит углеводы, протеин и электролиты.

По мнению экспертов, этот напиток в жару полезнее всего детям — можно в жаркую погоду предложить ребенку стакан растительного молока, если он не хочет пить обычную воду.

Холодный чай и травяные настои

Чтобы приготовить охлажденный напиток, подойдет обычный чай в пакетиках. Лучше всего в жару пить зеленый и белый чай или ройбуш. Попробуйте добавить в чайник апельсиновую цедру и травы — например, лаванду, мяту, эстрагон или розмарин. Чай нужно заваривать 8–10 минут и добавить лед.

Альтернативой привычному чаю станут травяные сборы. Можно приготовить настой ромашки, шиповника, жасмина или смешать травы — например, чабрец, душицу и мяту. В напиток можно добавить мед, затем настоять в течение нескольких часов и пить охлажденным.

Кроме того, отлично утоляет жажду каркадэ — травяной напиток из цветков суданской розы — и комбуча — шипучий ферментированный чай, снова набравший популярность.

Можно ли пить в жару горячий чай

В Великобритании обсуждают, насколько полезны в жару горячие напитки. Сторонники горячего чая утверждают, что он повышает температуру тела изнутри и потому жара ощущается меньше. На самом деле чай или другой горячий напиток охладит тело в жару, только если на улице дует ветер, а в помещении есть сквозняк или работает кондиционер. К таким выводам пришли исследователи из Школы кинетики тела при Университете Оттавы. Как сообщил журналу Smithsonian глава исследования австралийский профессор Олли Джей, горячие напитки заставляют сильнее потеть, но снижают температуру тела только при условии, что пот может испаряться. Если это невозможно — например, в душную, безветренную погоду — или если на вас закрытая одежда, лучше выбрать холодный напиток, считает профессор Джей.

Другого мнения придерживаются в Средней Азии. В советское время жители южных республик — к примеру, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — были известны привычкой ходить в жару в теплых ватных халатах, чалмах или шерстяных шапках и пить горячий чай. Несладкий зеленый чай быстро утоляет жажду, а плотная одежда защищает от солнца.

Что нельзя пить в жару

Сладкая газировка. Такие напитки не утоляют жажду, но зато в них содержится много сахара и калорий. Исследования показывают, что привычка постоянно пить газировку может нарушить работу почек.

Алкоголь (включая слабоалкогольные напитки — например, пиво или сидр). Он обладает мочегонным действием и выводит жидкость из организма. Диетолог Хизер Манджери отмечает, что если вы решили выпить пива, то запивайте каждый глоток алкоголя глотком воды — это поможет снизить уровень обезвоживания.

Симптомы обезвоживания:

жажда;

слабость и усталость;

повышенная тревожность;

головокружение и головная боль;

снижение давления;

моча темного цвета;

проблемы с ЖКТ;

боль в суставах при ходьбе;

сухость слизистых оболочек глаз.

При усилении или длительности этих симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

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