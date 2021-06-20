Доигрался 3 Телеграм-канал «Серпом По»

20.06.2021, 8:59

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Фото: ТАСС

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал.

ЕС согласовал пакет жестких экономических санкций в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске . Он включает в себя запрет на покупки в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Это больше половины всей валютной выручки страны.

Ранее США ввели санкции против крупнейшего в стране НПЗ «Нафтан», что уже привело к отказу от кредитования его поставок европейскими банками и — внимание! - приостановку его снабжения сырьем российскими нефтяниками. Не хотят они рисковать попаданием под вторичные санкции США.

Беларусь отрезана от долларовых поступлений и теперь от поступлений в евро.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня — всего $7,8 млрд, но их ликвидная часть — всего $3,2 млрд. И, по странному совпадению, выплаты по госдолгу в ближайший год составят также $3,2 млрд. Так что фактически «держать» рубль нацбанку Беларуси нечем.

Дефицит валюты обрушит белорусский рубль, вслед за этим пойдет и инфляция, которая и так составляет в мае 9,4% к маю прошлого года — почти вдвое выше таргета (5%). Банк Беларуси будет повышать процентную ставку и дорогие кредиты остановят реальный сектор.

Вопрос года. Точнее кризис может случиться в любой момент в ближайший год.

Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику — для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал...

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