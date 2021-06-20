В Германии тысячи байкеров протестовали против ограничений шума 20.06.2021, 9:05

Акция проходила в формате звездного пробега.

Около 8 тысяч мотоциклистов приняли участие в акции протеста против ужесточения законов по ограничению уровня шума в Германии.

Как сообщает dw.com, недовольство мотоциклистов вызвала новая инициатива бундесрата (законодательного органа, состоящего из членов правительств 16 федеральных земель Германии), согласно которому уровень шума на всех новых мотоциклах должен быть не выше 80 децибел.

Im niedersächsischen Vechta demonstrieren rund 5000 Motorradfahrer gegen das Wochenendfahrverbot. Die bevorstehende Gesetzesänderung bringt für die Biker zahlreiche Einschränkungen mit sich. pic.twitter.com/DvQ9W7jxyL — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) June 19, 2021

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за технические манипуляции с двигателями и упростить возможность вводить запрет на мотопоездки по выходным и праздничным дням на региональном уровне.

Как заявил один из организаторов пробега, нельзя ставить всех мотоциклистов под одно подозрение, ведь для некоторых мотоцикл является основным средством передвижения.

Акция проходила в формате звездного пробега, когда участники из разных местностей направляются к одному центральному пункту. Инициатором выступил мотоклуб Backbone MC Germany, президент которого призвал немецких байкеров к пробегу, но к ним примкнули и обычные мотоциклисты.

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