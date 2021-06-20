закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 9:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цугцванг для режима

  • 20.06.2021, 9:06
  • 1,702
Цугцванг для режима

Каждый должен понять, на что он готов, и действовать в силу своих возможностей.

«Ситуацию обратно уже не откатить», - пишет ТГ-канал «Реальная Беларусь»:

— Ситуация будет усугубляться из-за неадекватных действий полоумного, синепалого диктатора. Если на данным момент остались люди думающие, что они отсидятся и их не коснется, то вскоре они поймут, что это не так.

Совершенно очевидно, что режим панически боится санкций, так как не один нормальный инвестор не будет вкладывать деньги в страну под санкциями. Контракты расторгаются, те что не расторгаются истекают, а новые мало кто заключает. Все идет к полной изоляции.

Для полноценного функционирования режима, нужны средства которые заканчиваются и поэтому идет выжимание средств отовсюду. Экономическая ситуация будет ухудшаться. В конечном итоге забастовка случится сама собой, так как банально перестанут функционировать многие предприятия.

Однако это все закончится в любом случае, и тут сценариев куча, а вот как это закончится зависит только от нас. Если постоянно зажимать гайки, резьбу обязательно сорвет, а если ко всему этому добавить экономическую обстановку, то ее сорвет на 100%.

Чем раньше это все закончится, тем лучше для всех и это должен осознать каждый как можно быстрее.

Каждый должен понять, на что он готов, и действовать в силу своих возможностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин