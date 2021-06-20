Цугцванг для режима 20.06.2021, 9:06

1,702

Каждый должен понять, на что он готов, и действовать в силу своих возможностей.

«Ситуацию обратно уже не откатить», - пишет ТГ-канал «Реальная Беларусь»:

— Ситуация будет усугубляться из-за неадекватных действий полоумного, синепалого диктатора. Если на данным момент остались люди думающие, что они отсидятся и их не коснется, то вскоре они поймут, что это не так.

Совершенно очевидно, что режим панически боится санкций, так как не один нормальный инвестор не будет вкладывать деньги в страну под санкциями. Контракты расторгаются, те что не расторгаются истекают, а новые мало кто заключает. Все идет к полной изоляции.

Для полноценного функционирования режима, нужны средства которые заканчиваются и поэтому идет выжимание средств отовсюду. Экономическая ситуация будет ухудшаться. В конечном итоге забастовка случится сама собой, так как банально перестанут функционировать многие предприятия.

Однако это все закончится в любом случае, и тут сценариев куча, а вот как это закончится зависит только от нас. Если постоянно зажимать гайки, резьбу обязательно сорвет, а если ко всему этому добавить экономическую обстановку, то ее сорвет на 100%.

Чем раньше это все закончится, тем лучше для всех и это должен осознать каждый как можно быстрее.

Каждый должен понять, на что он готов, и действовать в силу своих возможностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».