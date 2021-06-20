Ученые выяснили, в каком случае человек точно не заболеет коронавирусом 1 20.06.2021, 9:18

При определенном условии человек гарантированно не заразится ни «уханьским» штаммом, ни британским, ни индийским.

Человек гарантированно не заразится коронавирусом, если у него в организме будут антитела к S-белку или к большей его части. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА «Новости».

– При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни «уханьским» штаммом коронавируса, против которого создавались вакцины, ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями – от Британии до Индии, – уточнил он.

По его словам, узнать уровень антител к S-белку можно при помощи тест-систем «Вектор-Бест» и «Ниармедик». Один из этих тестов определяет антитела ко всему S-белку, другой – к большой части этого S-белка.

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