закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 13:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путину придется оправдываться перед генералами

6
  • Юрий Федоров
  • 20.06.2021, 9:31
  • 9,066
Путину придется оправдываться перед генералами

Какой-то когнитивный диссонанс получается.

Не собираюсь излагать собственные предположения о том, что было или могло бы быть на встрече Байдена и Путина. Достоверно об этом известно крайне узкому кругу лиц, которые вовсе не склонны делиться своими знаниями с посторонними. Но известно, что говорили оба президента на пресс-конференциях, и имеется текст заявления, который они подписали.

Путин на пресс-конференции был напряженным, возбужденным и агрессивным. О происходившем во время встречи говорил очень мало. Основное время посвятил обоснованию собственной позиции. Психологи, вероятно, найдут какое-то научное объяснение его раздраженным монологам, однако складывается (разумеется, дилетантское) впечатление, что он излагал журналистам то, что собирался сказать, но не сказал президенту США. Или, возможно, сказал, но получил обескураживающий ответ: ваша позиция нам известна, давайте перейдем к делу. Не исключено, что Путин в чем-то оправдывался перед самим собой или перед коллегами по Совету безопасности. Интересно, в чем?

Байден выглядел спокойным, удовлетворенным, в отличие от Путина время от времени улыбался. Суть его выступления и ответов в следующем. В течение шести месяцев — года попытаемся найти с русскими взаимопонимание по кибербезопасности и некоторым другим вопросам. Если такое взаимопонимание достигнуто не будет и они (русские) будут продолжать вмешиваться в наши дела, угрожать нашим интересам и нашим союзникам, США жестко ответят. В общем, пусть пеняют на себя. США ставили и будут ставить вопросы о правах человека, в том числе по Навальному. Если Навальный умрет в тюрьме, «последствия будут для России разрушительными (devastating)».

Важен ответ Байдена по украинским делам: мы непоколебимо (unwavering) поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. И далее: «мы договорились продолжить дипломатические усилия, связанные с Минскими соглашениями». В Украине такой ответ может вызвать разочарование. И неудивительно: Минские соглашения невыполнимы и осложняют дипломатическую позицию Украины. Но, замечу, есть различные интерпретации этих соглашений. Очень любопытна реакция Путина на сюжет о возможном членстве Украины в НАТО: «По поводу возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась «мазком». Здесь, пожалуй, нечего обсуждать». Похоже, он попытался этот вопрос поставить, но получил короткий ответ «у России нет права вето», какой, собственно, и был сформулирован в Декларации лидеров НАТО 14 июня. Так что, действительно, обсуждать нечего. Решать будут Украина и 30 государств-членов Альянса.

И последнее. Российские СМИ не обращают внимание на совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности. А зря. Там есть важная фраза: «мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Казалось бы, банальность, но в российских директивных документах есть положения о том, что Россия может применить ядерное оружие первой, причем в плохо определенном спектре обстоятельств, а военные эксперты в погонах и без с блестящими от возбуждения глазами сочиняют теории «эскалации для де-эскалации», имея в виду использование ядерного оружия для предотвращения поражения России в конвенциональной войне. Так что вполне вероятно, что Путину придется оправдываться перед Николаем Платоновичем Патрушевым и генералами: что же делать со стратегией «эскалации для де-эскалации», если в ядерной войне не может быть победителей? А как быть, если супостаты надают нам по шее в войне обычной? Да и вообще, «мы спасемся, а они в ад попадут!» Какой-то когнитивный диссонанс получается, как учат нас наши выдающиеся мыслители.

Юрий Федоров, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин