Пережить жару: координаты и карта всех пляжей под Минском 1 20.06.2021, 9:44

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Куда жителям столицы можно съездить в жаркие выходные.

Пришла настоящая жара, и минчане хлынули к воде восполнять недостаток витамина D и приятных эмоций.

Журналисты onliner.by тоже побывали на основных водоемах в пригороде Минска и оценили состояние этих мест. Посмотрели, как выглядят платные зоны отдыха и чего не хватает бесплатным. А заодно нанесли на карту все наиболее обустроенные и общедоступные пляжи в радиусе 50 километров от столицы.

Вяча

12 километров от МКАД

Пляж №4: 54.057900, 27.618590

Пляж №5: 54.068643, 27.573116

Пляж №6: 54.063452, 27.588583

Пляж №7: 54.064078, 27.635173

Водохранилище находится в 12 километрах от Минска в мядельском направлении. Еще в 1970-е годы на восточном берегу Вячи со стороны деревни Вишневка появились три пляжа. Сейчас дорога к ним заросла, за береговой линией никто не следит, и эти места перешли в разряд диких. Официально пригодными для отдыха и купания считаются четыре места: пляжи №№4, 5, 6 и 7.

У пляжа №5, расположенного в восточной части водохранилища, самая маленькая парковка — машин на десять. Остальные три пляжа находятся на южном берегу Вячи, и с парковочными площадками там все в порядке.

Беда всех здешних пляжей в том, что они будто законсервированы во времени. Кабинки для переодевания, туалеты с резким запахом хлорки, торчащие из земли покрышки — все как в 1980-х.

В плане оборудования приятное впечатление оставил только пляж №4, где в последние годы установили несколько современных детских игровых площадок.

Также из плюсов можно отметить размеры пляжей: места здесь много как на солнце, так и в тени деревьев. Трава выкашивается. Для любителей шашлыков есть стационарные мангалы.

Спуск в воду удобный и неглубокий. Единственный недостаток — вода прохладная, что неудивительно, ведь водохранилище находится на реке Вяча.

Для прогулок рекомендуем лесную тропу вдоль берега между пляжами №4 и №7 (1,5 километра в обе стороны). Пройтись по ней — одно удовольствие.

Недалеко от пляжа №6 есть спасательная станция, где можно взять напрокат лодку или катамаран (6 рублей — двухместный, 8 — четырехместный).

Дубровское водохранилище

24 километра от МКАД

Платный пляж: 54.089036, 27.827922

Еще более живописные места — на Дубровском водохранилище. Здесь есть два пляжа: цивилизованный с огороженной территорией и платным входом и дикий.

Вход на платный пляж стоит 3 рубля (детям до 7 лет — бесплатно). Время работы — с 10:00 до 21:00. Территория огромная, есть две зоны отдыха у воды: для семей с детьми и чисто для взрослых. Здесь прозрачная вода и чистый песок, не хватает разве что какого-то укрытия от солнца — навеса или деревьев.

У пляжа для взрослых есть одна проблема: дно здесь укреплено булыжниками, а поскольку в этом году уровень воды понизился на метр, камни оказались близко к кромке воды — ступать по ним неприятно, да и пораниться можно.

Зато на датском пляже заход в воду очень комфортный: здесь мелко и приятный песок.

Водичка у берега чистая и прозрачная, но такая же прохладная, как и на Вяче. Следят здесь и за микробиологическими показателями: по словам представителя администрации, пробы берутся каждую неделю.

Одно из правил запрещает проходить на территорию пляжа с собаками. По пятницам и в выходные дни, когда наплыв людей самый большой, за порядком и безопасностью следят милиционер и представитель МЧС.

Беседки стоят 7 и 8 рублей в час. Маленькая беседка на весь день — 35 рублей, большая при аренде более чем на четыре часа — 5 рублей за час. Из прочей инфраструктуры — детские площадки, поля для волейбола и мини-футбола, биотуалеты, стационарные мангалы. Также не запрещается использовать свои мангалы.

За общепит на пляже отвечают арендаторы. Комплексно пообедать здесь негде, но минералку, мороженое и легкие закуски купить не проблема.

Также в этом сезоне должны снова работать мобильные бани (в день нашего приезда их еще не было).

Дикий пляж: 54.082481, 27.832328

Дикий пляж Дубровского водохранилища находится возле самой дамбы. Есть небольшой пятачок для парковки, но в выходные машин бывает так много, что их бросают просто вдоль дороги.

Сам пляж совсем небольшой, что критично в жару. Из инфраструктуры — одна-единственная раздевалка. Туалет мы так и не нашли. Компенсируют неудобства чистая вода и живописное окружение.

Минское море

4 километра от МКАД

Пляжи №1 и №2: 53.958669, 27.385181

Пляжи №3 и №4: 53.962190, 27.400485

Пляж №5: 53.974775, 27.417589

Пляж №6: 53.954974, 27.365533

Пляж №8: 53.961403, 27.332372

Пляж №9: 53.972116, 27.334996

Великолепные закаты, вдохновляющие просторы и близость к городу — это то, за что мы так любим Минское море. В жару водохранилище переживает нашествие, но пляжей здесь много, поэтому места вроде бы хватает всем, даже во времена закрытых границ.

Надо признать, что за последние годы инфраструктуру на берегах водохранилища заметно подтянули: расширили парковки, установили беседки, скамейки и биотуалеты, насыпали песок на пляжи. Особой популярностью пользуются беседки с мангалами — их занимают еще с утра.

Подтянули и общепит. В этом плане лучше всех пляж №5, где работает сразу несколько точек с едой. Вот несколько позиций из меню лаундж-кафе «Пляж №5»:

салат цезарь с цыпленком — 12 рублей;

салат из свежих овощей — 8,5 рубля;

холодник на кефире — 5,5 рубля;

чизбургер — 9,5 рубля;

куриное филе — 9 рублей;

телятина на гриле — 10,5 рубля;

стейк из лосося с овощами — 22,5 рубля;

картофель фри — 5 рублей.

Цены из соседнего киоска с фастфудом:

блины — 3,5—6 рублей;

шаурма — 7,5—8,5 рубля;

хот-дог — 5,5—6,5 рубля;

гамбургер — 6,5 рубля;

чизбургер — 7 рублей;

картофель фри — 5 рублей.

Выделяется на общем фоне и пляж №9, что недалеко от санатория «Юность». В прошлом году его адаптировали для отдыха людей с инвалидностью — теперь колясочники могут заехать в воду по специальному пандусу. Проект реализовали за спонсорские деньги благодаря Social Weekend.

А еще на девятом пляже интересные зоны для пикников со стильными большими скамейками.

Пляж кафе «Лето»: 53.962671, 27.395413

Есть на Минском море и несколько платных зон отдыха. Одно из них находится рядом с центром парусного спорта. Это бывший пафосный «Бульбашъ Пляж», а теперь кафе «Лето». Вход на территорию стоит 2 рубля, аренда шезлонга — 20 рублей в будний день и 30 в выходной.

На террасе красиво, а вот песчаный пляж выглядит каким-то неухоженным.

Чем здесь заняться? Безмятежно лежать, потягивая коктейль, плескаться в бассейне на террасе, делать селфи на фоне яхт. Основная публика — молодежь, семей с детьми здесь не так много.

Пляж виндсерфинг-клуба Extreme: 53.954420, 27.367777

Здесь вас научат плавать на доске под парусом и с веслом, а ко всему прочему территория базы — красивое место, располагающее к отдыху. Есть песок и газон, за которым ухаживают, есть беседки, гамаки и подвесные кресла. Отсутствие точки питания компенсируется наличием таковой на соседнем пляже №6 (правда, там только фастфуд).

Шезлонг стоит 25 рублей на весь день, для двух взрослых и ребенка — 50 рублей.

Водохранилище Дрозды

2,5 километра от МКАД

Пляж №8: 53.961836, 27.426764

Хороший пляж водохранилища Дрозды есть в черте Минска. Но поскольку у нас обзор загородных мест отдыха, то скажем пару слов о пляже №8, который расположен всего в 2,5 километра от МКАД и разделен пополам автомобильной дорогой.

Точка притяжения здесь — бургерная Grill Manero с собственной террасой. Судя по отзывам в Google, минчанам это место нравится. Атмосферу создают уточки и лебеди. Разве что шум проезжающих мимо машин не дает забыть о близости города.

«Друзья-пляж»: 53.962456, 27.430011

Эта зона отдыха открылась буквально на днях. Двухэтажное здание на самом берегу водоема было построено еще несколько лет назад и с тех пор пустовало. Теперь здесь фуд-корт, кальянная на открытом воздухе, уголок для детей и, собственно, пляж.

Чтобы воспользоваться шезлонгом, нужно заплатить 7 рублей. А вот несколько строчек из меню:

шашлык из свиной шеи — 5,5 рубля (за 100 граммов);

свиная рулька — 18 рублей;

колбаска в пите с салатом и овощами — 7 рублей;

бургер в пите с салатом и овощами — 8,5 рубля;

холодник — 4,5 рубля;

картофель фри — 4 рубля;

салат из капусты — 2,5 рубля;

свежие овощи — 3,5 рубля.

Пляж в ГСК «Логойск»

30 километров от МКАД

54.182972, 27.809020

Надувной городок на воде — крутая штука. Его здесь называют аквапарком. Стоит 10 рублей для взрослых и 5 для детей. Пляж тоже платный — 3 рубля для взрослых и 2 для детей (в выходные дни — 5 и 3 соответственно).

Вообще, активностей здесь много. Если есть желание попробовать себя на доске, работает вейк-парк (от 20 рублей за 10 минут).

велосипед — 3 рубля (1 час);

роликовые коньки — 3 рубля (1 час);

волейбольная и баскетбольная площадки — 15 рублей (1 час);

теннисный корт — 15 рублей (1 час);

пейнтбол — 13 рублей на человека;

аренда беседки — от 50 рублей в сутки.

Пляж санатория «Веста»

30 километров от МКАД

53.663085, 27.142219

Еще один вариант отдыха у воды за деньги. Плата за вход на пляж на берегу искусственного озерца составляет 3 рубля (дети до 7 лет — бесплатно). Аренда шезлонга — 5 рублей в час.

А вот стоимость других услуг проката (за 1 час):

катамаран — 10 рублей;

лодка — 8 рублей;

велосипед — 6 рублей;

лыжероллеры — 6 рублей;

ролики — 5 рублей;

бадминтон — 3 рубля.

Водохранилище Птичь

8 километров от МКАД

53.815210, 27.367764

Просторная парковка находится в районе деревни Строчицы, но большинство водителей до нее не доезжают, бросая машины вдоль дороги. Пляж на водохранилище всего один, зато просторный. А само место довольно живописное: на противоположном берегу — сосновый лес и коттеджная застройка.

Вечером на пляже стоит дымка и запах жареного мяса. Похоже, это место стало центром шашлычного отдыха. Из портативных колонок летит громкая музыка — «Ласковый май» заглушает какой-то бодрый рэп.

По оснащению все стандартно: кабинки для переодевания, скамейки, пару детских горок. За последние годы ничего нового здесь не появилось.

Вода в Птичи проточная, так что ее температура может быть на пару градусов ниже, чем, например, в Минском море.

Петровичское водохранилище

24 километра от МКАД

53.834809, 27.974093

Петровичское водохранилище на реке Волма находится в 24 километрах от МКАД, возле поселка Сокол. Далековато, зато людей не так много, как на Минском море.

Когда-то здесь было совершенно дикое место, но сейчас на пляже у дамбы появились кабинки, «грибки», контейнеры для мусора, буйки. Предприниматель подогнал киоск с хот-догами за 6 рублей и мороженым за 2.

Отметим и недостатки: отсутствие спасательной станции, высокая нескошенная трава и довольно быстро нарастающая глубина. Немного пройдешь — уже вода по пояс.

Водохранилище Удранка

35 километров от МКАД

54.176928, 27.270242

Красивое место в сосновом бору, но сам пляж небольшой, оттого по выходным здесь обычно многолюдно. Многие приезжают сюда с палатками и остаются на всю ночь.

Озеро Материнское

35 километров от МКАД

53.622999, 27.934477

Довольно интересное озеро с необычным цветом воды: она имеет оттенок чайной заварки. Такой эффект дают сапропелевые донные отложения. Озеро Материнское — главный курорт для жителей ближайшего поселка Дружный и Руденска. Впрочем, минчан здесь тоже хватает.

Водохранилище Дягильно

32 километра от МКАД

53.676574, 27.091109

Весьма скромный и небольшой водоем на окраине Дзержинска. За территорией пляжа следят, подкашивают траву и убирают мусор, но все оборудование очень уж старое. Зато, к счастью детей, есть крутой пирс.

Озеро Полоневичи

50 километров от МКАД

53.633262, 26.950869

Самое удаленное от Минска озеро в нашем обзоре. Вода здесь намного чище и прозрачнее, чем во всех столичных водоемах. Пляж песчано-травянистый. Есть специальный лягушатник для детей, огороженный брутальными досками. Несколько «грибков», скамеек, раздевалка, стационарные мангалы.

Несмотря на удаленность от Минска, людей здесь обычно много, ведь рядом несколько дачных кооперативов, а других пригодных для пляжного отдыха водоемов в округе нет.

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