Российский посол вылетел в Вашингтон

Российский посол вылетел в Вашингтон3
- 20.06.2021, 9:51
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Возвращение стало возможным после саммита в Женеве.
Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон, он возобновит работу 21 июня, передает РИА «Новости».
По словам Антонова, в США у него уже запланированы встречи.
Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана ранее вызывали в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.