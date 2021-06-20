Российский посол вылетел в Вашингтон 3 20.06.2021, 9:51

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Возвращение стало возможным после саммита в Женеве.

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон, он возобновит работу 21 июня, передает РИА «Новости».

По словам Антонова, в США у него уже запланированы встречи.

Антонова и главу американской дипмиссии в Москве Джона Салливана ранее вызывали в свои страны для консультаций на фоне ухудшения межгосударственных отношений. На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.

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