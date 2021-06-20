«Произошло то, чего так боялся Лукашенко» 21 20.06.2021, 10:01

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Режим сегодня находятся в подвешенном состоянии.

Комментируя в стриме «Еврорадио» последние события, экономист Сергей Чалый высказал мнение о том, что из-за пересечения новых «красных линий» белорусские власти сегодня находятся в подвешенном состоянии:

— Произошло то, чего так боялся Лукашенко. Он перешел ту самую красную линию, о которой так много говорил. Это действительно переход в новое качество. У меня нет ощущения устойчивости того состояния, в которое мы перешли.

По словам Чалого, главное качество, в котором сегодня находится власть — невозможность достичь поставленных целей:

— Нельзя победить весь народ, который отказал в любви.

Власти сегодня находятся в подвешенном состоянии, в ситуации, когда нельзя отыграть назад, убежден Чалый.

По мнению эксперта, одним из главных последствий недавних событий стало прощание с иллюзиями в стане властей.

— Как говорят психологи, ты там, где твое внимание. Лукашенко очень боялся оказаться в кругу политиков-изгоев. Для него сейчас крах проекта всей жизни. Это очень тяжело, болезненно.

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