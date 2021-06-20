Санкционная спираль: какие меры поставят Лукашенко на колени 10 20.06.2021, 10:14

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Прогноз для Беларуси.

После фальсификации выборов в августе 2020 года и репрессии против мирных протестующих ЕС ввел против режима Лукашенко три пакета новых санкций, включая запреты на въезд, а также заморозил счета и иностранные активы официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям. На сегодняшний день в черном списке ЕС находятся 88 физических и семь юридических лиц из Беларуси, говорится в статье на Deutsche Welle.

Санкционная спираль

Самому Лукашенко с 6 ноября 2020 года был вновь запрещен въезд в страны ЕС. Но это не помешало его режиму 23 мая 2021 года принудить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске, чтобы арестовать оппозиционного блогера Романа Протасевича. В ответ на это ЕС закрыл воздушное пространство для самолетов из Беларуси .

Дальнейшие экономические санкции против таких важных отраслей, как производство минеральных удобрений, могут вступить в силу уже в конце июня. 21 июня министры иностранных дел стран Евросоюза официально объявят о введении широкого пакета уже согласованных штрафных мер. Под эти санкции подпадут нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия, производство фосфатов и табачной продукции. Ужесточатся требования, касающиеся товаров двойного назначения, которые могут быть использованы белорусскими силовиками, отменяется последнее исключение из эмбарго на поставки оружия Беларуси, касающееся отдельных видов спортивного оружия.

Соединенные Штаты также анонсировали введение новых, гораздо более жестких ограничений.

Исключительной мерой являются комплексные экономические и финансовые санкции, такие как отключение от международной платежной системы SWIFT, которые затрагивают всю экономику. В отношении Беларуси такая мера сейчас обсуждается.

Какие санкции эффективнее всего

Анализ данных Deutsche Welle о санкциях, которые вводились во всем мире с 1995 года, показывает, что запрет на въезд был эффективен лишь в 36 процентах случаев. То есть в трети случаев санкционированное государство шло навстречу требованиям.

Финансовые санкции, адресные и не только, в течение того же периода, были эффективны в 41% случаев. Более широкие санкции были еще более результативными. Особенно это касается отмененного или приостановленного военного сотрудничества (46%).

Наилучший показатель эффективности санкций - в 55 процентах случаев был достигнут при относительно редко вводимых санкциях, таких как запреты на полеты, закрытие морских портов, разрыв дипломатических отношений или исключение из международных организаций. На графике они относятся к категории "Иные".

Этот расчет показателя эффективности основан на анализе Глобальной базы данных о санкциях, являющейся совместным проектом Института мировой экономики в Киле, университета Констанца и университета Дрекселя в Филадельфии. В этом досье исследовательская группа задокументировала более 1100 санкций, а также их результаты, основываясь на сообщениях СМИ.

Прогноз для Беларуси

Опрошенные эксперты подчеркивают, что единство стран, вводящих санкции, является решающим фактором эффективности.

Чем больше крупных стран или государственных союзов поддерживают ограничительные меры, тем труднее государствам, попавшим под санкции, смягчить их последствия из-за ограниченного пространства для маневра.

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