Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО 20.06.2021, 10:32

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Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО,

В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных БПЛА Bayraktar.

«Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.

В ходе интервью Збигнев Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

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