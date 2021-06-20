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Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

  • 20.06.2021, 10:32
  • 1,674
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО,

В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных БПЛА Bayraktar.

«Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.

В ходе интервью Збигнев Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

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