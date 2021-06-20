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Путину указали красную линию и дали шесть месяцев

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  • 20.06.2021, 10:46
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Путину указали красную линию и дали шесть месяцев
Фото: Getty Images

Байден четко заявил о позиции – и своей, и Запада.

Во время встречи президентов США и России 16 июня Владимиру Путину была обозначена "жирная красная линия" в действиях относительно Украины. Коллективный Запад дал ему 6 месяцев на размышления.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии obozrevatel.com высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Байден четко и ясно заявил о позиции – и своей, и Запада. Она заключается в том, что никаких уступок в вопросе территориальной целостности и независимости Украины нет и быть не может", – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что поддержка Западом Украины не означает, что он будет воевать с Россией, но речь идет о важном предупреждении страны-агрессора.

"Это не означает, что коллективный Запад начнет войну с Россией, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность. Но это очередная и очень жирная красная линия для Путина. Ему четко и ясно заявлено: если все остается в замороженном состоянии, жестких вещей не будет. Если же ситуация будет ухудшаться и вновь будут варианты, которые мы уже наблюдали и видели, тогда мы вас предупреждаем, что вещи будут вот такими", – сказал Огрызко.

"Это было необходимое предупреждение России – что будет происходить в случае, если Путин к этому не прислушается. Ему дали 6 месяцев на размышления и на конкретные действия. В этом и есть ключевой итог встречи для Украины", – заметил дипломат.

В то же время, по его мнению, гарантий от широкомасштабного наступления России в Украину по-прежнему нет. "Гарантий нет, потому что мы не можем предсказать действия Путина. Мы не можем сказать, что этот вопрос снят с повестки дня. Именно поэтому мы должны усиленно вооружаться, мы должны усиливать наше сотрудничество в военной сфере, в частности, с американцами, что и будет сделано".

"Но я думаю, что тот политический сигнал, который Байден дал Путину относительно санкций, которые будут в случае чего – он должен был бы в голову Путина как-то доехать. Если не доедет, тогда ситуация для него будет значительно сложнее, чем она есть по состоянию на сейчас", – подытожил Огрызко.

Напомним, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

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