Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных людей 1 20.06.2021, 10:58

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После прививки заболевание протекает в более легкой форме.

Даже после прививки от ковид некоторые пациенты порой заражаются коронавирусной инфекцией. Аналитики организации ZOE COVID Symptom Study, которые исследуют заболевание, рассказали, как вакцинированные пациенты переносят коронавирус.

Как правило, вакцинированные люди переносят заболевание в более легкой форме, а риск заразить кого-то становится минимальным.

Из нестандартных симптомов коронавируса, присущих тем, кто болеет после прививки, медики называют необычно частое чихание.

- Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку, - сообщает ZOE COVID Symptom Study.

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