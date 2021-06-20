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Белорусский лес массово распродают Китаю

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  • 20.06.2021, 11:08
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Белорусский лес массово распродают Китаю

В КНР отправят пиломатериалы на рекордные 8,8 миллионов.

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) прошли крупнейшие специальные экспортные торги — на рынок Китая реализованы более 30 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород на общую сумму 8,8 млн USD, сообщает realt.by.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря 2020 года при поддержке Минлесхоза. Это позволяет диверсифицировать экспортные поставки белорусской пилопродукции с традиционного направления — стран Европейского союза — в иные перспективные регионы.

— За 5 месяцев этого года на «китайских спецсессиях» реализована пилопродукция на сумму 8,4 млн USD, а с учетом последней сессии — 17,2 млн USD. Для сравнения за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил 12,8 млн USD, — отметили в пресс-службе БУТБ.

Главная особенность специальных торгов в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.

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