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«Народ скорее пойдет закапывать землянку с Тараканом»

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  • 20.06.2021, 11:31
  • 5,994
«Народ скорее пойдет закапывать землянку с Тараканом»

«Круговую оборону» занять в таких условиях не получится.

Идея с землянками, похоже, становится актуальной для незаконного режима Лукашенко. Об этом пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Потому что проект нового пакета санкций Евросоюза включает удобрения (1,2 миллиарда экспорта за прошлый год по данным Европейского статистического агентства), нефть и нефтепродукты (1 миллиард евро), запрет на инвестиции и торговлю краткосрочными бондами, бан на кредиты, включая экспортные и еще всякое по мелочи.

Но с землянками тоже все сложно. Когда по какой-то, совершенно непостижимой причине против тебя ополчился весь мир, в землянке или даже окопе можно прятаться очень долго. Но только при одном малюсеньком условии. Преданный народ должен копать землянки и окопы в едином душевном порыве. С преданным народом, можно не бояться никаких санкций.

Но про белорусский народ каждый же день выясняются все новые шокирующие подробности… Вон кое-кто, напутствуя новых полевых командиров вертикального фронта, так и сказал, что они идут на передовую, потому что придется стоять с народом лицом к лицу. От такого народа помощи в откапывании землянок не дождешься. Он, скорее, наоборот – пойдет эти землянки закапывать.

И, получается, что у белорусских властей с трех сторон полное отсутствие конструктивного понимания особенностей национальной демократии, с четвертой – кремлевские братья с их виртуальной поддержкой, а изнутри подпирает народ.

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