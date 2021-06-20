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Ученые выяснили, сколько весят облака в небе

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  • 20.06.2021, 11:40
  • 4,038
Ученые выяснили, сколько весят облака в небе

Они кажутся невесомыми, но так ли это на самом деле?

Понятно, что все облака разные и весят по-разному, но по своей природе они все же одинаковы: это скопления продуктов конденсации воды — настолько легкие, что переносятся воздушными течениями, пишет popmech.ru.

И все же, насколько именно?

Процесс образования облака таков: сначала происходит испарение влаги с поверхности земли или водоемов. Она поступает в воздух в виде водяного пара, дальше этот воздух поднимается вверх, расширяется и охлаждается. При определенной температуре начинается обратный процесс конденсации — образуются капельки воды и формируется облако. Температура, при которой происходит конденсация, зависит от двух причин: сколько влаги содержится в воздухе и какова была начальная температура воздуха до того как он начал подниматься. Подъем воздуха в атмосфере может происходить совершенно по-разному, поэтому облака образуются разных видов и размеров.

Кроме того, облака состоят из разных частиц: есть те, которые состоят из капелек воды, а есть облака, которые состоят из кристаллов льда. Количество влаги на кубический метр облака сильно различается: в водяных облаках в одном кубическом метре содержится от 0,3 до 4 граммов воды, в ледяных — на порядок меньше: от 0,1 до 0,5. Ледяные облака возникают при более низких температурах: чем холоднее воздух, тем меньше он может содержать водяного пара и тем меньше его влагосодержание, поэтому и водность ледяных облаков будет намного меньше.

Для оценки массы возьмем перисто-кучевые облака: их длина и ширина составляет от 100 до 200 метров, высота — от 20 до 50 метров. Поскольку эти облака расположены очень высоко, то они состоят из ледяных кристаллов. Количество влаги в одном кубическом метре у них меняется от 0,1 до 0,5 граммов, таким образом, маленькое кучевое облачко может весить от 20 до 100 килограммов, в зависимости от влаги, которая в нем содержится, и от размера.

Самое маленькое кучево-дождевое облако имеет площадь порядка 2 квадратных километров, у более мощных облаков — от 10 до 20 квадратных километров. Поскольку подъем происходит очень быстро и распространяется на большую высоту, то высота такого облака составляет порядка 10 километров. Состоит оно уже не из ледяных кристаллов, а из водяных капель. Если водность облака — 4 грамма на кубометр, то масса будет составлять 40-80 тысяч тонн. Столь большие различия могут наблюдаться в зависимости от вида и размера облака.

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