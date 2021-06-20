В Австралии начали испытания нового вида вакцины против COVID-19 4 20.06.2021, 11:50

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Предполагают, что она может быть эффективней, чем AstraZeneca и Pfizer.

В Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея, сообщает «Голос Америки».

Независимый комитет по этике Австралии одобрил начало исследований, а ученые из компании Nucleus Network (город Брисбен) предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной по сравнению с препаратами AstraZeneca и Pfizer. Кроме того, на вакцинацию смогут решиться много людей, которые боятся инъекций.

Отметим, что в стране вакцинация проходит медленными темпами по сравнению с другими странами. Основной причиной проблемы с поставками препаратов. Также наблюдаются недостатки планирования со стороны государственных органов и нерешительность самых австралийцев, «успокоенных» относительно низким уровнем заражения коронавируса в стране. На данный момент в Австралии одобрены для использования две вакцины против коронавируса - это AstraZeneca и Pfizer.

Медицинский директор Nucleus Network доктор Пол Гриффин говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений COVID, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения. Вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам ориентировочно через несколько лет.

«Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность. И, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса», - говорит Гриффина.

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