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Беспилотники атаковали военную базу в Йемене

  • 20.06.2021, 11:57
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Беспилотники атаковали военную базу в Йемене

Военные понесли значительные потери.

В результате атаки беспилотников, запущенных боевиками-хуситами, на военную базу в Йемене погибли четверо военнослужащих, десятки получили ранения.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источники в армии Йемена.

«Четверо новобранцев из числа военнослужащих Йемена погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате атаки беспилотников, нанесенной хуситами по проправительственной военной базе в провинции Хадрамаут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападению подверглась база, расположенная на пограничном КПП «Аль-Вадия».

Вместе с тем, по данным Anadolu, силы Арабской коалиции уничтожили шесть заминированных БПЛА боевиков движения «Ансаруллах» (хуситы).

Системы ПВО сил коалиции сбили заминированные беспилотники хуситов в небе над южными районами Саудовской Аравии. Таким образом, число сбитых за последние 24 часа беспилотников хуситов достигло 17.

Представитель движения «Ансаруллах» Яхъя Сери сообщил в Twitter о воздушном ударе по саудовской авиабазе имени Короля Халида в районе города Хамис-Мушайт. По его словам, при атаке на аэропорт был задействован БПЛА типа Kasıf-2, все заданные цели с точностью поражены.

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