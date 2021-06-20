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«В такую жару — самое оно»: что происходит на минской Цнянке

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  • 20.06.2021, 12:11
  • 4,734
«В такую жару — самое оно»: что происходит на минской Цнянке
Фото: realt.by

Минчане делятся впечатлениями от первых жарких выходных этого лета.

В Минск пришла большая жара — и люди потянулись к воде. В этом плане одно из самых популярных мест столицы — Цнянское водохранилище. Субботним утром REALT прогулялся по здешним пляжам и посмотрел, сколько собралось народа, а также чем тут можно заняться, кроме купания и принятия солнечных ванн на берегу.

Фото: realt.by

«Пойдемте дальше, а то буйки близко к берегу стоят»

На ближайшем к автобусной остановке на улице Мирошниченко пляже № 3 уже к 10:30 сложно найти свободный клочок земли. Все усыпано загорающими телами людей, в основном среднего возраста: молодежь в такое время еще спит, поэтому подъедет позже.

Фото: realt.by

В самом водоеме, несмотря на палящее солнце, людей мало. Хотя, если верить информации на стендах, которую сотрудники ОСВОД обновляют каждый час, сейчас температура воды равна 23 градусам.

Конечно, не Черное море в августе, но вполне сойдет. Интересуемся у женщины, которая только что вышла на берег, как водичка.

— Ой, ребята, просто прекрасная, прохладная. В такую жару — самое оно. Сидела бы и не вылезала, -- делится она впечатлениями.

Фото: realt.by

А людей с каждой минутой становится все больше и больше. Трое парней, которые хотели приземлиться рядом с тротуаром, в последний момент передумывают.

— Пойдемте дальше, а то тут буйки близко к берегу стоят: мне там вода максимум по колено будет, — находит довод самый высокий из трио, и компания решает двинуться вперед.

А там ситуация не лучше. Визуально на пляже № 2 людей еще больше. Стоянка забита под завязку. Если забыть на минутку, что находишься в Минске, можно подумать, что переместился куда-нибудь в Турцию, Египет или Крым. Разве что не хватает торговцев с варенной кукурузой и вяленной рыбкой, прогуливающихся вдоль берега.

Фото: realt.by

Из развлечений: батуты, электросамокаты и шашлык по 15 рублей.

«Есть хочу, а все закрыто…»

К слову, о торговле. На Цнянке хватает ларьков с мороженным, чипсами, пивом и прочими напитками. А вот мест для полноценного перекуса практически нет. Разве что палатка, где за 250 грамм свиного шашлыка просят 15 рублей, за аналогичную порцию куриного — 13, а за бургер — 10. И один фудтрак с кессадильями и ребрами по 9 рублей, а также буррито по 7,5. Как раз возле фудтрака встречаю еще одну компанию, уже явно навеселе. Ребята интересуются у продавца, можно ли сделать предзаказ, а тот в ответ просит подойти через полчаса.

— Есть хочу, а все закрыто. Че делать будем? — спрашивает у товарищей парень с дредами.

Вопрос так и повисает в воздухе. Поэтому не удивительно, что все беседки с мангалами, а также лесной массив рядом с водой — полностью заняты еще с утра.

Фото: realt.by

Что по остальной инфраструктуре, то с этим более или менее все нормально. Биотуалеты через каждые 100−200 метров, как и мусорные баки. Также увеличилось количество беседок: вид как минимум 2-х говорит о том, что они здесь новички. Добавилась одна воркаут-площадка, на которой какой-то мужчина активно занимается. Вообще, подобного добра здесь навалом. Как и волейбольных площадок. Так что, если поедете, обязательно прихватите мяч.

Фото: realt.by

А еще на Цнянке в межсезонье появилась инклюзивная среда. Поставили одну кабинку для переодевания и беседку, оборудованные деревянными пандусами. Идея замечательная, однако как обычно подкачало исполнение. Оба объекта находятся на отшибе пляжа, что делает все не очень практичным.

Фото: realt.by

Из развлечений для детей есть батут по 5 рублей за 15 минут и надувная горка по 7 рублей за то же время. Еще можно взять на прокат машинку — от 5 до 10 рублей в зависимости от времени. Взрослые же могут погонять на электросамокотах. Стартовая цена для одиночного — 20 рублей за полчаса, за час — 35. На двухместный накидывайте еще сверху по 5 рублей. Для любителей олдскула есть и велосипеды по 5 рублей за час проката.

Фото: realt.by

Людей на Цнянке очень много. Спасатели из ОСВОД говорят, что это еще цветочки. К 4 часам будет в два раза больше:

— В этом году вообще народа очень много приезжает. Мы обычно дежурим с 10 утра до 10 вечера, но сейчас иногда нас просят задержаться и до 11, потому что многие еще купаются. При этом все тихо, спокойно. Трагедий не было. Однажды только мальчика спасали, да и то он не тонул, там больше паники подняли.

Фото: realt.by
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