Жители Сеницы вышли на акцию в честь героев-медиков 1 20.06.2021, 12:58

Врачей поздравили с их профессиональным праздником.

Жители Сеницы искренне поздравляют наших любимых медиков с их профессиональным праздником, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Этот праздник и добрый, и грустный одновременно. Добрый, потому что медработник занимаемся своим любимым делом, спасает жизни, делает мир добрее. А грустный, потому что в Беларуси быть врачом - это:

• получать копейки за свой тяжёлый труд;

• быть уволенным за гражданскую позицию;

• сидеть на ИВС и в СИЗО за то, что делал свою работу честно;

• работать на износ до остановки пульса, потому что условия работы не позволяют иначе, а жизни ведь спасать нужно;

• реанимировать людей после общения с «силовыми» органами.

Тысячи медработников были уволены по политическим мотивам. Тысячи пациентов оставались без нужного лечения, потому что их врач был на сутках.

Спасибо вам, наши родные, за ваш труд, бескорыстие и небезраличие», — заявили участники акции.

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