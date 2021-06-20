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NYT: Европейское турне Байдена достигло двух крупных целей

  • 20.06.2021, 12:59
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NYT: Европейское турне Байдена достигло двух крупных целей
Фото: Reuters

Президент США тщательно спланировал поездку.

"Президенту Байдену предстояло выполнить три большие задачи во время своей первой зарубежной поездки с момента вступления в должность: убедить союзников в том, что Америка вернулась и надолго; объединить их в общей борьбе против растущей угрозы Китая; и обозначить "красные линии" для президента России Владимира Путина", - пишет The New York Times.

"Он в значительной степени выполнил первую, хотя многие европейские лидеры все еще задаются вопросом, может ли его президентство быть всего лишь промежуточным звеном между эпохой Трампа и избранием другого лидера из серии "Америка прежде всего", не заинтересованного в 72-летнем Атлантическом альянсе. Он проложил пути для решения второй задачи, по крайней мере, в тех частях Европы, где было огромное нежелание думать о Китае, во-первых, как об угрозе - в экономическом, технологическом и военном отношении - и, во-вторых, как об экономическом партнере", - говорится в статье.

"Байден выразил осторожный оптимизм в отношении поиска путей достижения вежливого согласия с Путиным. Но далеко нет определенности в том, что какая бы то ни было из скромных инициатив, описанных этими двумя людьми в среду после напряженной трехчасовой встречи на высшем уровне на берегу Женевского озера, фундаментально изменит плохую динамику", - подчеркивает газета.

"Байден, как сказал один из его высокопоставленных помощников после завершения встречи, "устойчиво оптимистичен" в отношении того, что Путин может, несмотря на долгую историю усилий по подрыву западного альянса, увидеть преимущество в изменении курса. "Возможно, он единственный", - добавил помощник.

(...) "Байден никогда прямо не затрагивал - по крайней мере, в своих публичных выступлениях - фундаментальный источник европейского посттрамповского травматического стрессового синдрома: сомнений в будущем американской демократии. Очевидно, он не может предложить никаких прогнозов, а тем более гарантий относительно того, что произойдет, когда истечет его срок в январе 2025 года", - пишет газета. (...)

"Не стоит недооценивать годы правления Трампа как шока для ЕС, - заметила Роза Бальфур, директор Брюссельского аналитического центра Carnegie Europe. - Тень его возвращения существует и ЕС снова может быть оставлен за бортом. Так что ЕС более осторожен в принятии американских требований".

(...) "По словам Томаса Баггера, немецкого дипломата, советника президента страны, хотя сообщение о том, что Америка вернулась, вызывает ощутимое облегчение, "мы также заметили, что центр тяжести политики США меняется, и центральное положение роста Китая для интересов США будет иметь серьезные последствия для Европы и любого нового правительства Германии".

"И глава Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель, которая всегда была самым решительным образом за то, чтобы относиться к Китаю в первую очередь как к партнеру, а затем как к конкуренту, выразили некоторую озабоченность по поводу достижения баланса в отношении Китая, который является важным торговым партнером, имеющим решающее значение для решение климатического кризиса, а не военной державой в Европе".

"Если вы посмотрите на киберугрозы и гибридные угрозы, если вы посмотрите на сотрудничество между Россией и Китаем, вы не можете просто игнорировать Китай", - заявила Меркель. Но также она сказала: "Нельзя его переоценивать - нам нужно найти правильный баланс".

(...) Байден тщательно спланировал поездку, чтобы продемонстрировать изменения, проводимые в отношении альянса, прежде чем отправиться на встречу с Путиным, говорится в статье: "Байден ясно дал понять, что хочет представить единый фронт перед российским лидером, чтобы продемонстрировать, что в эпоху после Трампа Соединенные Штаты и союзники по НАТО являются единым целым".

"Это позволило Байдену говорить более мягким тоном, когда он прибыл в Женеву на встречу на высшем уровне, где он стремился изобразить Путина как изолированного лидера, которому необходимо беспокоиться о будущем своей страны. Когда Байден сказал в ответ на вопрос репортера, что не думает, что Путин стремится к холодной войне с Соединенными Штатами, это было сигналом того, что Байден считает, что у него есть рычаги воздействия, недооцененные остальным миром", - утверждает The New York Times.

(...) "В качестве первой проверки готовности Путина вести с ним серьезные дела он поставил пересмотр того, как улучшить "стратегическую стабильность", которую он описал как контроль над внедрением нового, опасного и современного оружия, которое (...) сокращает время ответа и повышает вероятность случайной войны. Это территория, которой пренебрегали, и если Байден добьется успеха, он может сэкономить сотни миллиардов долларов, которые в противном случае были бы потрачены на гиперзвуковое и космическое оружие, а также на разработку новых систем доставки ядерного оружия".

"Но вряд ли что-то из этого остановит Путина в мире кибероружия, которое крайне дешево и каждый день дает ему инструмент власти. Байден предупредил во время своей пресс-конференции, что США есть значительный киберпотенциал", и (...) если русские нарушат базовые нормы, США ответят с применением кибервозможностей. США располагают этими возможностями в течение многих лет, но они не спешили использовать их из опасения, что киберконфликт с Россией может перерасти в нечто гораздо большее", - указывает издание. (...)

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