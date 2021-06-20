Белорус с Марса застрял в колодце 20.06.2021, 13:11

Мужчине срочно нужно было достать насос.

Вчера вечером в деревне Марс Дзержинского района сотрудники МЧС выезжали на помощь мужчине, который не мог выбраться из глубокого колодца. Подробности инцидента сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что мужчина спустился на тросе в колодец, чтобы помочь соседу достать погружной насос. Но трос оборвался, и вернуться обратно мужчина уже не мог.

Колодец глубокий — порядка 15 метров. Один из пожарных спустился на дно колодца и зафиксировал пострадавшего поясом, затем его достали из колодца. Мужчину госпитализировали.

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