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Кризис в Ливане: голодная армия, вакуум власти и просьбы о помощи

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  • 20.06.2021, 13:18
Кризис в Ливане: голодная армия, вакуум власти и просьбы о помощи
Фото: Reuters

Более половины населения страны живет за чертой бедности.

Военные Ливана на этой неделе обратились к мировым державам с просьбой о гуманитарной помощи для солдат, передает BBC. В стране не прекращается катастрофический финансово-политический кризис, и сотрудникам вооруженных сил не хватает еды и лекарств, чтобы жить и работать, сообщил главнокомандующий Джозеф Аун.

Армия считается нейтральной силой в Ливане, военные фактически поддерживают порядок в балансирующем на грани гражданской войны государстве, где уже почти год нет правительства.

По сравнению с 2019 годом местная валюта потеряла уже 90% своей стоимости, фактически обесценив бюджет армии и зарплаты солдат.

Тем временем Евросоюз в субботних переговорах с президентом Ливана Мишелем Ауном (однофамильцем главы армии) призвал того прекратить чинить препятствия для формирования правительства, без которого международное сообщество не может наладить финансовую помощь на развитие страны.

В четверг Франция провела виртуальную донорскую конференцию, направленную на сбор средств для военных Ливана. В ней приняли участие порядка 20 стран, включая США, Россию, европейские и арабские государства.

Но вместо помощи с вооружением или тренировкой военных глава армии Ливана, как сообщает агентство Франс пресс, обратился к дружественным государствам с просьбой предоставить "очень конкретные вещи": молоко, муку, медикаменты, топливо и запчасти для военной техники общей стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Ливанская армия пользуется нейтральной репутацией и широкой поддержкой как среди всех 18 религиозных групп, присутствующих в стране, так и среди многочисленных политических фракций.

Западные государства также считают армию противовесом проиранской шиитской группировке "Хезболла", имеющей большое влияние в стране. США, ЕС, Великобритания и ряд других стран считают эту военизированную организацию полностью или частично террористической.

"Ливанская армия - это опора Ливана, которая не дает ситуации с безопасностью в стране ухудшиться, поэтому в наших непосредственных интересах помочь им с этой миссией", - сказал журналистам представитель вооруженных сил Франции.

Париж пошел на организацию донорской конференции после того, как в марте генерал Джозеф Аун заявил миру, что ливанские солдаты "страдают и голодают также, как и остальные жители страны".

"Хребет страны"

Генерал также выступил с открытой критикой политических лидеров Ливана, которые почти год не могут сформировать кабинет. Предыдущий премьер-министр, Хасан Диаб, ушел в отставку в августе 2020 вместе со своим правительством после того, как большую часть Бейрута разрушил гигантский взрыв, обнаживший уровень коррупции в стране.

Фото: Getty Images

"Куда мы движемся? Что вы планируете делать?", - спросил бездействующих политических лидеров генерал Аун. Во вторник он заявил, что вынужден обращаться за помощью к дружественным государствам Запада и "готов пойти на край света для того, чтобы армия смогла оставаться на ногах".

"Как может солдат содержать семью на зарплату, не превышающую 90 долларов?", - сказал он в видеообращении, опубликованном в "Твиттере" армии.

"Если с ним не бороться, экономический и финансовый кризис неизбежно приведет к разрушению государственных институтов, включая вооруженные силы, хребет страны", - добавил генерал Аун.

После мощного взрыва селитры, прогремевшего в порту Бейрута в 2020 году и убившего почти 200 человек, и без того тяжелая экономическая ситуация в стране серьезно усугубилась.

Тогда ответственность за выход Ливана из экономического и политического кризиса взяла на себя Франция, которая имеет тесные связи со своей бывшей ближневосточной колонией.

Главный спонсор армии Ливана - США, недавно пообещавшие увеличить финансирование армии страны с 105 до 120 миллионов долларов в год.

Однако из-за огромной инфляции и неблагоприятного обменного курса ценность этих денег стремительно падает, поэтому генерал Аун призвал международное сообщество обеспечить военных именно конкретными предметами гуманитарной помощи.

Нет правительства - нет помощи

В субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в "откровенном разговоре" с президентом Ливана Мишелем Ауном передал тому, что Ливан на пороге финансового коллапса, и политики должны, не теряя ни минуты, положить конец политическим распрям и сформировать правительство.

"Кризис, в котором оказался Ливан, - внутренний. Его учинили сами власти", - сказал Борелль.

По его словам, ЕС готов предоставить крупную финансовую помощь при условии, что будет сформировано правительство, согласована программа реформ и достигнуто соглашение с Международным валютным фондом.

В случае новых задержек с формированием правительства Боррель пригрозил президенту Ливана рассмотрением финансовых санкций.

Исторический кризис

Всемирный банк недавно подчеркнул, что Ливан переживает настолько острый и затяжной экономический спад, что его скоро можно будет назвать одним из трех самых серьезных кризисов, обрушившихся на экономики стран мира с середины XIX века.

Фото: Getty Images

По оценкам банка, в 2020 году ВВП страны рухнул на 20,3%, предварительно сократившись на 6,7 процентов в 2019 году. Прогнозы на нынешний год предвещают дальнейшее падение на 9,5 процентов в этом году.

Обесценивание ливанского фунта привело к взлету инфляции, среднее значение которой достигло 84 процентов в прошлом году, - говорится в докладе международной организации.

Более половины населения страны живет за чертой бедности, а резкое падение покупательной способности местной валюты больно ударило по большинству рабочих и служащих. Все больше семей остаются без доступа к базовым услугам, включая здравоохранение.

Обычный солдат ливанской армии получает порядка 1,25 миллионов ливанских фунтов в месяц. Это 800 долларов в месяц по официальному обменному курсу, но только 80 долларов по теневому курсу. Около трех тысяч военнослужащих из-за этого покинули армию к началу этого года. Сейчас в ее рядах чуть менее 81 тысячи военных, по данным ближневосточного отделения Центра Карнеги.

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