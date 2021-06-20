Крокодилы на «прогулке» и осетры на улицах: видео Ялты после потопа
- 20.06.2021, 13:28
Опубликованы уникальные кадры, снятые с земли и воздуха.
Оккупированная Ялта продолжает бороться с последствиями масштабного потопа, обрушившегося на город после обильных осадков.
Об этом сообщает 360tv.
По словам российских журналистов, люди на улицах из воды вылавливают огромных осетров.
Из-за того, что потоп накрыл местный крокодиляриум в Ялте, в затопленных зданиях оккупированного города плавают крокодилы.
На некоторых улицах оккупированной РФ Ялты вода до сих пор стоит, а огромные волны смыли набережные и пляжи.