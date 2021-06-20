Ученые обнаружили рыбу, живущую до ста лет 2 20.06.2021, 13:33

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Это в пять раз больше, чем ожидали исследователи.

Французские биологи измерили возраст латимерий и обнаружили, что эти "живые ископаемые" могут прожить почти до ста лет. Это в пять раз выше прошлых оценок и сопоставимо со сроками жизни самых долгоживущих рыб. Результаты исследования опубликовал научный журнал Current Biology.

"[Кроме того,] мы вычислили точную скорость роста этих рыб: оказалось, что они увеличиваются в размерах значительно медленнее остальных морских рыб", – рассказал один из авторов работы, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института эксплуатации моря (Франция) Келиг Махе.

"Живые ископаемые" – существа, которые дожили до наших дней в том виде, в котором их предки возникли десятки и даже сотни миллионов лет назад, привлекают большое внимание ученых. К ним относятся, например, пресноводные африканские рыбы-рогозубы, у которых есть и жабры, и легкие, а также лопастеперая рыба латимерия, которая обитает на глубоководье у берегов Мадагаскара.

Оба вида появились на Земле почти 400 млн лет назад. Большая часть особей вымерла, не выдержав конкуренции с более приспособленными потомками. Тем не менее, небольшие популяции латимерий и рогозубов дожили до наших дней в изолированных экосистемах, где их существованию не угрожают другие виды рыб.

В ходе нового исследования Махе и его коллеги узнали еще одну необычную особенность латимерий. Изучая структуру чешуи трех десятков латимерий, пойманных у берегов Мадагаскара в последние несколько десятилетий, исследователи пришли к выводу, что те могут жить больше сотни лет.

Дело в том, что чешуя увеличивается вместе с остальным телом рыбы, благодаря чему можно оценить скорость ее роста и возраст – по числу своеобразных "годичных колец" в каждой чешуйке. В прошлом ученые уже пытались оценить возраст и сроки жизни латимерий на примере чешуи около десяти рыб. Тогда исследователи пришли к выводу, что латимерии живут около двух десятков лет, и при этом очень быстро растут.

Этот результат вызвал среди биологов много споров, так как он не сочетался с медленным обменом веществ, крайне длинным жизненным циклом и низкой плодовитостью латимерий. Махе и его коллеги перепроверили выводы коллег, воспользовавшись тем, что в Национальном музее естественной истории в Париже хранилась одна из самых больших коллекций чешуи и костей латимерий.

Благодаря новым методам микроскопии ученые разглядели тончайшие линии, которые разделяют годичные слои в каждой чешуйке латимерий. Изучив их структуру и расположение, Махе и его коллеги вычислили типичную скорость роста "живых ископаемых" и определили точный возраст всех рыб из музея.

Оказалось, что латимерии были самыми медленно растущими и долгоживущими рыбами своих размеров. Типичный возраст рыб из музея составлял около 50-70 лет, а самая пожилая особь прожила более 85 лет. По скорости роста "живые ископаемые" уступали практически всем существующим рыбам и были сопоставимы с глубоководными акулами и исландскими бериксами, особи которых предположительно могут прожить около 150 лет.

Также ученые обнаружили, что самки латимерий вынашивают икру на протяжении примерно пяти лет, тогда как половой зрелости они достигают лишь в 40-69 лет. Столь медленный цикл размножения делает латимерий крайне уязвимыми для резких перемен климата и других угроз, в том числе хищнической рыбной ловли.

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