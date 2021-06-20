Путин провел сеанс саморазоблачения 1 Иван Преображенский, «Росбалт»

20.06.2021, 13:59

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Иван Преображенский

Кремлю указали на его низкий приоритет в американской внешней политике.

Президенты США и России провели двухчасовые переговоры один на один в Женеве. Для Владимира Путина это была самая масштабная международная встреча на высшем уровне за последние пару лет. Ну а его американский коллега таким образом завершил свое первое большое европейское турне.

Центральными в этой поездке для Джо Байдена стали все же саммит НАТО и встреча лидерами стран-членов Евросоюза. США нужна их поддержка в будущем неизбежном противостоянии с Китаем. От Кремля в Вашингтоне ждут по этому направлению максимум нейтралитета. О возможности какого-либо американо-российского союза речи не идет, что прямо заявили оба президента на итоговых пресс-конференциях, которые прошли раздельно.

Прорыва в двусторонних отношениях от саммита Байден-Путин никто не ждал. Собственно, сенсацией стало то, что два президента вообще встретились тет-а-тет. Особенно после того, как буквально месяц назад «коллективный Запад» всерьез опасался возобновления войны в Донбассе или даже прямого российского нападения на Украину. Именно в таком ключе европейские и американские политики и журналисты комментировали тогда масштабные российские военные учения в Крыму и на российско-украинской сухопутной границе.

Ружье на стене не выстрелило, хотя явно и осталось висеть, его никто не снял, ведь разоружения не состоялось. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров прямо сказал, что, по его мнению, США в 2017 году объявили Москву своим врагом. По словам российского лидера, американцы выбрали курс на сдерживание развития России, которого и придерживаются.

Пресс-конференции по итогам этой встречи были настолько откровенными с обеих сторон, что, по сути, состоялся сеанс саморазоблачения. Владимир Путин, в частности, практически открыто изложил свой взгляд на природу российского конфликта с Западом. США, по его словам, поддержали в 2014 году госпереворот в Киеве. Дальнейшие действия России в Крыму и в Донбассе стали только ответом. Ну а сейчас именно поддержка несистемной оппозиции в РФ со стороны Вашингтона является причиной, по которой Кремль ее подавляет. В общем, источником как внешней, так и внутренней политики Путина, если смотреть на нее глазами российского лидера, оказываются США. Женевская встреча показала, что антиамериканизм — это системообразующий, едва ли не главный фактор для Путина.

Иное дело Джо Байден. Он и на саммит пришел с более конкретными предложениями, например, списком 16 отраслей, в которых надо отказаться от кибератак. Россия для американского лидера, исходя из его заявлений, важна как потенциальный источник беспокойства, причем не столько для США, сколько для их европейских союзников. Поэтому, напоминая Кремлю о нарушениях прав человека, говорить с ним Байден хочет на языке интересов. При этом какие-то из российских устремлений можно даже поддержать, если между странами возникнет хотя бы доверие.

Характерно, что на пресс-конференции, посвященной его переговорам с Путиным, Байден с подачи журналистов как минимум дважды перескакивал на отношения с Китаем. И тут становилось ясно, какая из двух стран волнует его сильнее. Россия явно не в приоритете американской внешней политики. Да, есть точки на карте, вроде Афганистана или Сирии, где интересы двух стран пересекаются. Еще одна тема — ограничение ядерного оружия. Ну а в остальном, например, по Украине, противоречия настолько базовые, что тут можно только обозначать пресловутые «красные линии». Договариваться, по сути, не о чем.

Впрочем, все это было только частью репрезентаций двух лидеров. О чем они реально говорили станет понятно, скорее всего, в течение нескольких месяцев. Произойдут ли обмены заключенными? Появится ли практический результат у переговоров по кибервойнам? Подстрахует ли Россия американцев с выводом войск из Афганистана и выдаст ли хакеров, атаковавших американский нефтепровод Colonial Pipeline? На эти и другие вопросы еще только предстоит получить ответы.

Пока же ясно только, что в ближайшие дни в Вашингтон вернется российский посол, а в Москву — американский. И это уже положительный результат саммита, от которого никто не ждал никаких практических результатов.

Иван Преображенский, «Росбалт»

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