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Украинские десантники высадились на побережье Черного моря

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  • 20.06.2021, 14:33
  • 4,006
Украинские десантники высадились на побережье Черного моря

Фотофакт.

Военно-морские силы Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в определенных районах Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

В учениях участвовал дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и ВВС.

В ходе учений была отработана загрузка личного состава и техники в десантные корабли, выход из пункта базирование и развертывание десантной группы в районах формирования десанта. Отработка противокатерной обороны происходила на полигонах боевой подготовки.

К тактическому эпизоду учений "Бой за высадку" привлекалась бомбоштурмовая авиация ВВС и вертолеты огневой поддержки морской авиации, высадка морского десанта прошла с моря и с воздуха. Был отработан эпизод огневой поддержки высадившихся на побережье частей.

"В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки", – заявил командир флотилии, капитан первого ранга Юрий Федаш.

10 мая 2021 года в Черном море прошли учения Украины и США, Россия создавала препятствия.

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