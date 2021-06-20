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Литовские пограничники снова задержали крупную партию нелегалов из Беларуси

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  • 20.06.2021, 14:45
  • 5,954
Литовские пограничники снова задержали крупную партию нелегалов из Беларуси
Иллюстрационное фото

Желающих незаконно попасть в ЕС уже в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Литовские пограничники в субботу, 19 июня, на территории Твярячюсского староства, что в Игналинском районе, задержали 12 человек, которые пересекли границу с Беларусью.

С собой у задержанных не было никаких документов. Они представились иракскими гражданами, сообщает пограничная служба Литвы.

Сейчас иностранцы находятся на карантине. Им были проведены тесты на COVID-19. Личности людей устанавливаются, а по поводу их перехода границы сейчас ведется разбирательство.

Литовские пограничники отмечают, что в последнее время Игналинский район стал местом, где мигранты активно пытаются незаконно перейти границу. За последние две недели сотрудники погранслужбы соседней страны задержали в этом районе в общей сложности 118 человек. Всего в этом году в в Литву пытались попасть 419 нелегальных мигрантов. Большинство из них являются гражданами Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Так, в прошлом году литовские пограничники задержали 81 человека, в 2019 — 46, а в 2018 году — 104 человека, которые пытались незаконно перейти границу.

В Литве усилили охрану границы с Беларусью. Сюда были направлены пограничники из других департаментов страны, а также представители, например, местной Службы общественной безопасности и других учреждений страны.

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