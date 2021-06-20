Логика шерифа против логики пахана

Логика шерифа против логики пахана4
- Игорь Эйдман
- 20.06.2021, 14:48
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Испытательный срок он провалит и ответные меры со стороны США неизбежны.
Байден действует в логике инспектора по делам несовершеннолетних преступников. Он вызвал на строгий разговор хулигана-оболтуса, дал ему испытательный срок для исправления и пригрозил жесткими санкциями за продолжение безобразий.
Путин видит ситуацию по-другому. В его уголовной картине мира: американский, очень опасный пахан вызвал российского пахана на стрелку в Женеву, братва с обоих сторон пришла с «заряженными стволами», мог быть большой кипеж, но пока все обошлось.
В результате Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку, американский пахан не готов к драке, поэтому можно и дальше хулиганить.
Испытательный срок он провалит и ответные меры со стороны американцев неизбежны. Драка откладывается, но не отменяется.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»