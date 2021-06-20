Логика шерифа против логики пахана 4 Игорь Эйдман

20.06.2021, 14:48

4,258

Испытательный срок он провалит и ответные меры со стороны США неизбежны.

Байден действует в логике инспектора по делам несовершеннолетних преступников. Он вызвал на строгий разговор хулигана-оболтуса, дал ему испытательный срок для исправления и пригрозил жесткими санкциями за продолжение безобразий.

Путин видит ситуацию по-другому. В его уголовной картине мира: американский, очень опасный пахан вызвал российского пахана на стрелку в Женеву, братва с обоих сторон пришла с «заряженными стволами», мог быть большой кипеж, но пока все обошлось.

В результате Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку, американский пахан не готов к драке, поэтому можно и дальше хулиганить.

Испытательный срок он провалит и ответные меры со стороны американцев неизбежны. Драка откладывается, но не отменяется.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».