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Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

  • 20.06.2021, 14:58
  • 7,106
Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

С 1987 года журналист руководил программой «Взгляд».

Телевизионный журналист, гендиректор «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.

По словам представителя телеканала, Лысенко умер после продолжительной болезни.

Анатолий Лысенко родился в Виннице в 1937 году, но вскоре переехал с семьей в Москву. В 1960 году он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта, с 1959-го был внештатным автором и ведущим молодежных программ. С 1968 годаработал старшим редактором на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

С 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд», а с 1990 по 1996 год возглавлял ВГТРК. В 2003 году он стал президентом Международной Академии Телевидения и радио.

Лысенко — заслуженный деятель искусств и заслуженный журналист России.

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