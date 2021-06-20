«Мощные санкции будут одним из ключевых факторов разрушения режима Лукашенко» 20.06.2021, 15:02

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Ухудшение экономической ситуации может стать толчком к мобилизации протестного электората.

Ожидается, что на следующей неделе ЕС объявит о введении беспрецедентных по своим масштабам санкций против режима Лукашенко. Никогда еще Запад не предпринимал столь решительные меры против диктатуры - раньше все сводилось преимущественно к персональным ограничениям, носящим символический характер, пишет в своем телеграм-канале белорусский журналист Игорь Ильяш.

Теперь же впервые речь идет о секторальных санкциях, затрагивающих ключевые отрасли экономики. Если все так и произойдет, то возникает вопрос: что же будет дальше?

Я могу однозначно сказать чего не будет: не будет сохранения статус-кво. Потому что для этого у режима нет ресурсов.

В краткосрочной перспективе (от недели до месяца) следует ожидать либо резкого всплеска террора, либо тактических уступок.

В долгосрочной перспективе (от нескольких месяцев) мощные западные санкции будут одним из ключевых факторов разрушения режима Лукашенко.

Существует такая точка зрения: санкции якобы ничего не решают, они приводят лишь к консервации системы или даже ее укреплению. Но в действительности подобный тезис строится на банальной подмене контекстов. Разумеется, санкции - это не волшебная палочка, сами по себе они ничего изменить не могут. Это лишь фактор, который способен привести к переменам только во взаимодействии с другими элементами.

Так вот в случае Беларуси условия для успешного синтеза этих элементов есть: режим находится в электоральной пропасти. Как бы не изощрялась пропаганда, власть не сможет превратить противостояние со всем цивилизованным миром в «народную войну» - слишком велико отчуждение между режимом и обществом. Достаточно вспомнить, с каким скрипом и под каким давлением продвигали «профсоюзное письмо» против санкций. Даже для пассивного большинства санкции - это проблема исключительно власти. И если власть не сможет оградить страну от этой проблемы, то это будет свидетельством только лишь слабости режима, его неспособность решать элементарные проблемы. Эта недееспособность - будет сигналом для всех.

Т.е. ухудшение экономической ситуации может стать толчком к мобилизации протестного электората. Вопреки пропаганде, это не имеет ничего общего с так называемыми «голодными бунтами», потому что речь идет не об изменении электоральной ситуации. Почему в августе-октябре люди массово шли под пули и гранаты, а теперь не идут? Потому что прошлым летам была вера в то, что именно сейчас можно все изменить, а значит риск оправдан. Неспособность справиться с экономическими последствиями санкций как раз и может создать ощущение, что власть зашаталась, появился шанс на перемены и риск теперь снова оправдан. А самое главное - экономические последствия санкций будут демотивировать представителей самой власти, способствовать распаду системы изнутри.

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