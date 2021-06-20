«Дед мечется от одного самолета к другому, пытается купить деньгами — никого это уже не волнует»8
- 20.06.2021, 15:16
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Таким будет результат забастовки в Беларуси.
Телеграм-канал БОР написал о том, к чему приведет Общенациональная забастовка в Беларуси:
— Белорусы, настраивайтесь на правильный лад!
Cконцентрируйтесь. Примите расслабленную позу.
Представьте следующую картинку:
"Летний день. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель, Могилев — весь транспорт стоит. Ж/д стоит — диспетчерская служба бастует.
МАЗ, МТЗ, МЗКТ, Гродно Азот, все шахты Белкалия. Все стоит как вкопанное. Изредка встречающимся штрейкбрехерам сами рабочие быстро объясняют, что почем.
По пустынным проспектам в сторону аэропорта на всех парах несется кортеж синепалого. Но там — Сюрприз! Летчики бастуют, заправщики и диспетчера — тоже.
Дед мечется от одного самолета к другому, угрожает, пытается купить деньгами. Никого это не волнует. Все просто ржут".
Таким будет результат забастовки, помните об этом.