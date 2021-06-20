закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дед мечется от одного самолета к другому, пытается купить деньгами — никого это уже не волнует»

8
  • 20.06.2021, 15:16
  • 17,558
«Дед мечется от одного самолета к другому, пытается купить деньгами — никого это уже не волнует»
Фото: ТАСС

Таким будет результат забастовки в Беларуси.

Телеграм-канал БОР написал о том, к чему приведет Общенациональная забастовка в Беларуси:

— Белорусы, настраивайтесь на правильный лад!

Cконцентрируйтесь. Примите расслабленную позу.

Представьте следующую картинку:

"Летний день. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель, Могилев — весь транспорт стоит. Ж/д стоит — диспетчерская служба бастует.

МАЗ, МТЗ, МЗКТ, Гродно Азот, все шахты Белкалия. Все стоит как вкопанное. Изредка встречающимся штрейкбрехерам сами рабочие быстро объясняют, что почем.

По пустынным проспектам в сторону аэропорта на всех парах несется кортеж синепалого. Но там — Сюрприз! Летчики бастуют, заправщики и диспетчера — тоже.

Дед мечется от одного самолета к другому, угрожает, пытается купить деньгами. Никого это не волнует. Все просто ржут".

Таким будет результат забастовки, помните об этом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин