Количество заразившихся COVID-19 в Москве второй день подряд бьет максимум за всю историю пандемии 6 20.06.2021, 15:26

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Взрывной рост стал неожиданностью для властей.

В Москве выявили 9120 новых заражений коронавирусом, после 9056 - вчера. Это максимальные показатели в столице за всю историю пандемии, сообщает kasparov.ru.

Самое большое количество новых заболевших в предшествующий период было 24 декабря 2020 года, когда в городе было зарегистрировано 8203 зараженных.

В России дневной прирост достиг уровня в 17906 новых заболевших. Для страны это максимальное число с конца января. Всего за время пандемии зарегистрировали почти 5,3 млн. случаев болезни ковидом, с почти 129 тыс. летальных исходов.

Ранее Собянин заявил, что московские власти ожидали снижения заболеваемости в городе и взрывной рост стал для них неожиданностью. Почти 90% заболевших имеют новый, особо заразный, индийский дельта штамм вируса.

"Мы начинаем заново проходить эту историю [с коронавирусом]", - сказал мэр. 18 июня в Москве продлили введенные недавно ограничения (закрытие фуд-кортов, детских игровых зон и зоопарков), а также ввели новые запреты.

Однако с 21 июня отменили режим нерабочих дней, действовавший всю неделю. В Москве и Подмосковье поручили вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита.

Также власти города объявили, что будут принимать на плановую госпитализацию в больницы только привившихся.

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