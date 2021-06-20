Ирландский депутат написал письмо семье Витольда Ашурка 1 20.06.2021, 15:40

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Все, кто знал белорусского политзаключенного, могут очень гордиться его позицией.

Депутат Палаты представителей Ирландии Шон Хоги, который в свое время взял опеку над политзаключенным Витольдом Ашурком, прислал письмо его семье со словами поддержки. Напомним, Витольда Ашурок погиб в шкловской тюрьме, пишет Telegram-канал «Страна для жизни».

«Мне было очень жаль узнать о смерти Витольда Ашурка в тюрьме, я хочу выразить свои искренние соболезнования его семье, друзьям и сторонникам в связи с его кончиной.

Витольд был политическим заключенным, обстоятельства его смерти остаются подозрительными.

Все, кто его знал, могут очень гордиться его позицией, отстаивающей демократию и основные права человека в Беларуси. Он заплатил за это высшую цену, и его имя навсегда останется в памяти благодаря его храбрости и отваги.

Пусть его семья будет уверена в моих молитвах и сочувствии в это трудное время», — написал ирландский политик.

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