закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ирландский депутат написал письмо семье Витольда Ашурка

1
  • 20.06.2021, 15:40
  • 2,038
Ирландский депутат написал письмо семье Витольда Ашурка

Все, кто знал белорусского политзаключенного, могут очень гордиться его позицией.

Депутат Палаты представителей Ирландии Шон Хоги, который в свое время взял опеку над политзаключенным Витольдом Ашурком, прислал письмо его семье со словами поддержки. Напомним, Витольда Ашурок погиб в шкловской тюрьме, пишет Telegram-канал «Страна для жизни».

«Мне было очень жаль узнать о смерти Витольда Ашурка в тюрьме, я хочу выразить свои искренние соболезнования его семье, друзьям и сторонникам в связи с его кончиной.

Витольд был политическим заключенным, обстоятельства его смерти остаются подозрительными.

Все, кто его знал, могут очень гордиться его позицией, отстаивающей демократию и основные права человека в Беларуси. Он заплатил за это высшую цену, и его имя навсегда останется в памяти благодаря его храбрости и отваги.

Пусть его семья будет уверена в моих молитвах и сочувствии в это трудное время», — написал ирландский политик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин