Секрет долголетия: пять простых способов продлить жизнь на десять лет 3 20.06.2021, 16:11

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Основным фактором долголетия является не только генетика.

Нутрициолог Федерика Амати рассказала, как можно увеличить продолжительность жизни более чем на десять лет. Специалист рекомендовала выработать здоровые привычки, которых придерживаются жители так называемых Голубых зон: Окинавы, Сардинии, Никои, Икарии и Лома Линды. По ее словам, один из лучших способов достичь долголетия – оптимизировать питание, пишет Daily Express.

Амати подчеркнула, что основу рациона населения этих регионов составляют растительные продукты. В частности, диета включает большое количество овощей, фруктов, а также зерновые и бобовые. "Ежедневное употребление этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма, что благоприятно сказывается на здоровье", – пояснила Амати.

Нутрициолог добавила, что важной частью повседневной жизни людей, живущих в Голубых зонах, является регулярная физическая активность. Специалист отметила, что постоянное движение необходимо для сохранения хорошей формы в зрелом возрасте. При этом речь идет не только о полноценных тренировках, это может быть и обычная ежедневная прогулка, плавание или езда на велосипеде, пишет Daily Express.

Еще один секрет долголетия – принимать пищу осознанно. Этого правила придерживаются жители Окинавы (Япония), у которых на данный момент самая высокая продолжительность жизни в мире. По словам Амати, в Японии особенно популярна 2500-летняя мантра: "Хара хачи бу", что означает "ешь, пока желудок не будет полон на 80%". Чтобы овладеть этой практикой, нужно научиться есть медленно. Такой способ позволит мозгу почувствовать насыщение и вовремя "отключить" чувство голода.

Как пояснила специалист, самую маленькую порцию еды окинавцы обычно съедают в конце дня или ранним вечером. От позднего ужина они, как правило, отказываются.

Кроме того, чтобы прожить дольше, стоит отказаться от алкоголя или, по крайне мере, сократить его потребление до минимума, и научиться бороться со стрессом. В частности, помочь в этом могут некоторые продукты, соединения которых взаимодействуют друг с другом, с кишечным микробиомом и клетками.

"В последних исследованиях было обнаружено, что растительные продукты взаимодействуют друг с другом и нашим организмом, улучшая здоровье и в том числе, с помощью борьбы со стрессом. Например, многие из них (особенно темного цвета) содержат полифенолы, которые помогают противодействовать окислительному стрессу", – заявила Амати.

Согласно исследованиям, основным фактором долголетия является не только генетика. Гораздо важнее вести здоровый образ жизни и соблюдать несколько простых советов врачей.

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