«В ближайшем будущем именно честные медики вернут славу белорусской медицине» 20.06.2021, 16:20

COVID-19 стал для белорусов именно тем самым триггером.

Человек, который считает себя министром здравоохранения, заявил о том, что массовых увольнений медиков в стране нет. Человек, который считает себя президентом, заявил о том, что он – глюкоза для взрослых. Человек, который считает себя вторым человеком в стране, награждает идеологически правильных медиков красно-зелеными значками, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В ответ на эти лживые и циничные заявления телеграм-канал честных медиков «Белые халаты» опубликовал 189 фамилий работников медучреждений, которые умерли из-за ковида. Это та самая цена, которую заплатила и продолжает платить страна за ковид-диссидентство одного отдельно взятого человека.

Мы уже говорили, что темпы вакцинации в Беларуси драматически ниже по сравнению с соседями и находятся примерно на уровне Африки. Мы говорили, что доверие к «Спутнику», разливаемому в Беларуси, нет даже в администрации пересидента. Мы говорили о том, что создание белорусской вакцины – это один большой фэйк от начала и до конца. Москву накрывает третья волна, вовсю идут разговоры про принудительную вакцинацию. В Минске ко Дню медика этих самых медиков награждают велосипедами. Видимо, по примеру почтальона Печкина.

Просто напомним, что ковид стал тем самым триггером, когда абсолютному большинству белорусов стало понятно, что власть, которая четверть века руководит страной, - это не про людей и не про заботу о них. Синепалый террорист давно всем надоел, но именно в прошлом году он стал ненавидим и презираем. Флешбек в август-2020 – здесь.

И именно с приходом ковида белорусы почувствовали себя гражданским обществом. Сначала вместо государства взялись обеспечивать медиков СИЗами и другими необходимыми инструментами для борьбы с вирусом. А затем пришли на избирательные участки и, несмотря на все уловки Ермошиной, смогли показать, что синепалый террорист не смог обыграть домохозяйку.

Мы поздравляем медиков! Мы искренне благодарим за то, что их профессионализм сдерживает распространение ковида по стране! Мы уверены, что в ближайшем будущем именно честные медики вернут славу белорусской медицине!

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