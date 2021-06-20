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Суд над Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем начнется 24 июня

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  • 20.06.2021, 17:34
  • 1,134
Суд над Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем начнется 24 июня

Народных лидеров будут судить в закрытом режиме.

Сфабрикованное режимом дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Игоря Лосика будет рассматриваться в гомельском СИЗО № 3 на закрытом судебном заседании.

Как сообщила сайту Charter97.org жена Николая Статкевича Марина Адамович, суд начнется 24 июня в 10 часов утра.

В числе фигурантов дела также Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович.

Лукашенко давно и панически боится таких сильных оппонентов, как Николай Статкевич и Сергей Тихановский, которых он бросил за решетку еще до начала президентских выборов, а теперь сделал закрытым и процесс над ними.

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