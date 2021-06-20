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Стачком «Беларуськалия» опубликовал жесткое обращение к руководству компании YARA

  • 20.06.2021, 17:53
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Стачком «Беларуськалия» опубликовал жесткое обращение к руководству компании YARA

Компанию призывают не иметь дела с диктатором.

Telegram-канал Стачком ОАО «Беларуськалий» опубликовал обращение стачечного коммитета к норвежской компании YARA, которая продолжает сотрудничать с солигорским предприятием, чем спонсирует режим Лукашенко:

— Стачком ОАО «Беларуськалий» выражает глубокую озабоченность последними действиями руководства компании Yara в лице ее Гендиректора, г-на С.Т. Холсетера. В то время, как весь мир уже осознал, что сейчас происходит в Беларуси, г-н Холсетер продолжает активно поддерживать своими контрактами режим фашистской хунты в нашей стране!

Более того, получив, благодаря Стачкому «Беларуськалия» невиданные подарки в виде бесплатной рекламы по всему миру и увеличив стоимость акций компании, данный господин пытается лоббировать интересы террориста и блокировать введение санкций на калий из Беларуси. Ведя переговоры с нашим товарищем, Анатолием Бокуном, который на данный момент отбыл в заключении уже 100 суток, руководство компании, прикрываясь заботой о правах работников нашего предприятия и Кодексом ведения бизнеса, одновременно выбивало дополнительные скидки на удобрения у «Беларуськалия».

Стачком опечален, что на должность руководителя ассоциации IFA выбран такой двуличный человек как Свейн Холсетер, человек у которого отсутствуют моральные принципы. Человек, растоптавший свои честь и совесть ради жажды наживы, ради денег, омытых кровью гибнущих на производстве шахтеров и погибающих в тюрьмах от режима политзаключенных. Человек, пытавшийся купить стачком и заткнуть ему рот, но купивший только «Независимый профсоюз». Руководству Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA) тоже нужно быть в курсе, кого они избрали на такой ответственный пост. Успехи и прибыли комании Yara и ее директора обеспечены кровью и слезами страдающих прямо сейчас белорусов и после победы народа над диктатором в нашей стране, станут совсем не очевидны.

В заключение Стачком хочет обратиться ко всем, кто прочитает наше обращение – покажите солидарность с народом Беларуси, откажитесь сами и отговорите своих знакомых и друзей пользоваться продукцией компании Yara, поддержавшей кровавый режим диктатора. Целевая аудитория продукции компании Yara не только фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса, но и обычные садоводы и огородники. Ведь компания Yara это один из крупнейших поставщиков минеральных удобрений! Продукция этой компании не ограничивается только лишь агрохимией, но и средствами для домашнего садоводства! Мы предлагаем вам рассказать о проблеме всеми доступными способами, будь то простой разговор с коллегой или информирование в социальных сетях. Вы можете организовать пикет в своем городе или возле ферм, которые используют продукцию Яры.

Своей активностью вы можете привлечь внимание как можно большего количества людей к проблеме зарабатывания денег и повышения стоимости акций на крови белорусов! На сегодняшний день Yara является не только поставщиком минеральных удобрений, но и поставщиком насилия и издевательств над сотнями тысяч граждан Республики Беларусь. Если Yara не может сделать правильный выбор, то тогда это сделаем мы!

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