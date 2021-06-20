Российский депутат обвинил Суворова в геноциде и демонтировал плакат полководца 4 20.06.2021, 18:08

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Видеофакт.

В Черкесске по требованию депутата Совета Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, избранного от партии "Справедливая Россия", Адлера Туркменова был убран плакат с изображением российского полководца Александра Суворова.

Причиной демонтажа плаката стало заявление депутата, что полководец принимал участие в геноциде ногайского народа. Свою позицию депутат пояснил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Это очень сильно меня возмутило. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались [разместить плакат] в Черкесске, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно как если бы сейчас здесь поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или как памятник в Чечне Ермолову. Я прошу вас, уберите этот плакат. Он здесь не нужен", - заявил Туркменов в своем обращении.

На следующий день Туркменов опубликовал новый ролик, на котором рабочие убирают плакат с изображением Александра Суворова.

"Суворова больше нет", - коротко прокомментировал автор видео.

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