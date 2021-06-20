Белорусы Киева вспомнили политзаключенного Витольда Ашурка
- 20.06.2021, 18:18
Герои не умирают.
Как сообщает «Белсат», в Киеве прошла акция памяти Витольда Ашурка.
Напомним, 21 мая стало известно, что в шкловской колонии умер политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.
Жена умершего сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было.
Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.
Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет. В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.
Белорусы проводят акции памяти и солидарности с умершим героем. Также требуют привлечь белорусские власти к ответственности за смерть активиста.
Активист был задержан 19 сентября 2020 года. Судья Лидского районного суда Максим Филатов объявил заседания закрытыми. Приговор — 5 лет колонии общего режима, которые Витольд отбывал в шкловской ИК №17.
«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», — вспоминал слова Витольда Сергей Пантус.
Именно из письма Витольда Ашурка СМИ стало известно, что в шкловской колонии на одежду осужденных по протестным статьям пришивают желтые бирки.