Сопротивление кикбоксера Алексея Кудина 2 20.06.2021, 19:10

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Белорусский спортсмен просто не смог допустить, что вокруг него обижают слабых.

Слушания по поводу возможной экстрадиции из России в Беларусь чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина должны состояться в ближайшее время, но постоянно переносятся. Минск требует, чтобы Москва принудительно депортировала сбежавших от политического преследования белорусов, даже если суд откажет в их экстрадиции. Российские юристы сейчас пытаются защитить сбежавших в Россию в поисках защиты белорусов. Правозащитники требуют ввести мораторий на экстрадицию и выдворение белорусских граждан до тех пор, пока не будет достаточных оснований полагать, что политически мотивированное насилие в Беларуси прекратилось и что правовые институты перестали быть орудием репрессий, сообщает "Радио Свобода".

В Беларуси известному белорусскому спортсмену и заслуженному мастеру спорта Алексею Кудину вменяется сопротивление правоохранительным органам с применением насилия. Ему грозит до пяти лет колонии. Во время протестов в августе прошлого года Кудин отправил в нокаут задерживавших его силовиков. Алексей не явился на суд и был объявлен в розыск. 21 января его задержали на территории Московской области.

В декабре Кудин записал видео для спортивного канала Александра Лютикова, где подробно рассказывал, что на самом деле 10 августа произошло в Молодечно.

"Внезапно подъехали автозаки, из них выскочили омоновцы и с оголтелыми криками стали избивать людей. Лично сам я видел, как они избивали щитами молодежь, что сидела на лавочках, сбрасывали их оттуда. Девушку ударили по спине дубинкой, она упала на колени, ее подхватили под руки и потащили в автозак. Зверство такое! Нас было человек 15 в компании. Мы увидели, что на площади гражданские стоят на коленях, а над ними солдаты в полной амуниции. Уже позже я узнал, что это были сотрудники внутренних войск, которые базируются в Бобруйске, и там они охраняют колонию №2.

Ну, вертухаи… Подъехали бусики с омоновцами в черной форме, началось лязганье щитов и избиение гражданских… Мы ничего плохого не делали, просто стояли. Силовики приблизились ко мне и стали передо мной в боевой готовности. Побежишь – они схватят. Многие вокруг меня подняли руки в знак того, что они сдаются. Я даже сконфузился. Я тоже поднял руки и спросил: "Ребята, и меня бить будете?" Один из них пшикнул мне в лицо газом. Я отвернул лицо и почувствовал удар, один из них из-за щита ударил меня дубинкой по голове. Я на автомате (20 лет занимаюсь борьбой) развернулся к нему, вырвал щит и тыльной стороной ладони ударил его под шлем, пощечину в скулу. Нокаутировал его. И в эту же секунду почувствовал еще удар от другого силовика, в панцире и черных латах, без опознавательных знаков. Он тяжелый в своем панцире, ему больше времени нужно, чтобы замахнуться, поэтому я нанес ему смачный боковой в стекло, у него лопнул шлем. Я хотел убежать, но кто-то из ребят толкнул подполковника ГУБОПа, он упал, поднялся и пошел на меня. На что я ударил его тыльной стороной ладони (я не бил кулаками) и выбил ему зуб и повредил десну. Я развернулся убегать и снова почувствовал удар по шее дубиной. А потом еще один. И он тоже ушуршал в аут с моего левого бокового. Это было похоже на то, как собаки загоняют кабана. Всего я навредил пятерым. И мы стали наконец убегать. У меня была исполосована вся спина, около восьми таких хороших ударов", – рассказывает на видео Алексей Кудин.

В Молодечно, где живет чемпион мира по кикбоксингу, его все знают, сотрудники силовых органов в том числе. Его родственник был начальником местного РОВД. Тем более неожиданным для него было последующее жестокое задержание: "Вдруг открывается дверь "уазика". Оттуда вылетает черная граната мне под бампер. Я понимаю, что они сейчас меня окружат, повалят и с криком "Работает СОБР!" наведут ужасу. Я положил руки на руль и сказал: "Мужики, выхожу".

И мне опять прилетело несколько раз в голову, особенно в височную кость, в челюсть, в скулу. Я боялся, что они шмальнут сейчас, потом я ничего не докажу. И они выстрелили. Как я потом узнал, стреляли из "Рыси", это такой винчестер, у них были резиновые пули со стальными сердечниками… Потом вся камера в крови. Меня бросили в "стакан" в нашем РОВД. Несколько раз терял сознание… Было сотрясение мозга и закрытая ЧМТ. Под утро меня выдернули из камеры, заставили что-то подписать, а я даже не видел, что подписывал. А там было написано, что я признаю себя виновным по статье 364 УК РБ. Статья тяжелая, до шести лет лишения свободы".

Затем Алексея Кудина этапировали в жодинскую тюрьму, где он встретился с адвокатом, и началось следствие. Ему предъявили обвинение, и он, находясь под подпиской о невыезде, бежал из Беларуси в Россию.

Более 300 известных спортсменов подписали петицию с просьбой не экстрадировать Кудина в Беларусь. Его друг Вадим Кырняло последние полгода снимал документальный фильм, рассказывающий историю белорусского чемпиона. Премьера ленты состоялась 11 июня.

Вадим Кырняло – белорусско-французский меценат, директор по международному развитию Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, боец спецназа Французского легиона, получивший высшую награду из рук президента Франции. В интервью он рассказал, как прибыл из Франции в Беларусь специально, чтобы помочь Алексею. Тогда, в августе прошлого года, он, увидев, что происходит в стране, записал прямое обращение к тогдашнему министру внутренних дел Юрию Караеву, после чего был объявлен в Беларуси террористом и экстремистом. Теперь въезд в страну ему запрещен.

– Cпортсмены, которые давали вам комментарии для фильма, не боялись этого делать?

– У меня больше 20 часов материала записано, и с каждым интервью я открывал для себя Алексея все больше. Таких ребят, как Алексей, очень мало. Его можно сравнивать с Федором Емельяненко, с Хабибом Нурмагомедовым по уровню знаний и стремления к высотам. Его история и поступки просто не позволяют пройти мимо. Ребята считают своим долгом бороться за него. Одного из самых достойных уничтожает государственная машина. А ведь он всю свою жизнь посвятил служению родине, приносил медали высшей пробы, он мастер высочайшего класса и как тренер тоже. У нас в стране таких специалистов единицы. Алексея знают в России даже больше, чем в Беларуси.

– Вы хотели изобличить систему?

– Я не хотел пинать систему изнутри, потому что там тоже есть достойные люди, которые просто являются заложниками политических игр. Поэтому я аккуратно прошелся по милиции, я сдерживался. А вот Алексей с позиции сильного человека просто не смог допустить, что вокруг него обижают слабых.

– Когда он решил сбежать из Беларуси, как это происходило?

– Он поехал сразу в Москву. Мы разыграли с ним историю, будто он поехал ко мне во Францию. Это было сделано только для того, чтобы ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. – Прим. РС) больше не тревожил его семью. Его семью постоянно прослушивали, лазили во двор, семья находилась под давлением. И тогда мы опубликовали фотографию, что он у меня во Франции, а той фотографии было уже больше двух лет. Алексей дал комментарий, что он находится в безопасности в Европе, чтобы его перестали искать в Беларуси.

– А почему он поехал в Россию, а не во Францию, в Польшу, Литву или Украину?

– Алексей провел в России большую часть самых ярких боев своей спортивной карьеры. Только в смешанных единоборствах у него около 35 боев были в России, 20 из которых – главные бои вечера. Шоу, которое наполняет стадионы. Он бился с лучшими в России. У него там было много друзей, он на них рассчитывал, и ему обещали эту поддержку.

– То есть вы хотите сказать, что он не знал, что в России его рано или поздно арестуют по запросу белорусской стороны?

– Он знал, эти риски были, но он не хотел убегать в иностранное государство. Он не хочет быть преступником. Вопрос же не в том, чтобы отсидеть и выйти по амнистии, поскольку у него пятеро детей. Алексей не хотел быть политическим беженцем.

– Но он подал заявление о предоставлении ему статуса беженца...

– Он просто хотел доказать, что он не преступник. Но на сегодняшний день получается, что, если он не политический, тогда он просто преступник – таков взгляд власти. Он пожил в Москве, потом поехал в монастырь, причастился, исповедался, поговорил с духовником, а вернувшись в Москву, перестал прятаться. Он ездил на тренировки в большие центры, и на куртке у него было написано "Кудин".

– И при каких обстоятельствах его задержали в Москве?

– Он был у своего друга Руслана Абдо, приехал спецназ ФСБ. Отработал спокойно, без лишнего шума и агрессии, очень профессионально. И в дальнейшем отношение к Алексею в тюрьме, на конвоях, в судах было очень уважительным со стороны российских правоохранительных органов.

– Вы покинули Францию и приехали в Беларусь в августе прошлого года, знали ли вы о последствиях, когда записывали обращение к министру МВД Юрию Караеву?

– Да. Я понимал, что если я вернусь в Беларусь, то меня посадят. На меня открыли дело об экстремизме, возбудили уголовное дело. Шейман (Виктор Шейман – в недавнем прошлом управляющий делами президента Беларуси, 11 июня этого года было объявлено о его отставке. – Прим.) взял на свой контроль мое дело, меня признали террористом. Если я приеду в Россию, меня тоже там схватят и привезут в Беларусь. Но молчать я не мог, – рассказал Вадим Кырняло.

Один из защитников Кудина в России – Мария Красова, адвокат комитета "Гражданское содействие". В интервью она рассказывает о том, на каком этапе сейчас находится рассмотрение его дела:

– По запросу Генпрокуратуры Беларуси российская сторона провела проверку и вынесла решение о возможности экстрадиции Кудина обратно в Беларусь. Адвокатами были поданы жалобы на это решение, поскольку мы полагаем, что в данном контексте выдавать Кудина обратно в Беларусь невозможно.

– Его супруга говорит о том, что ему должны выдать документ, который обезопасит его в Беларуси. Что это за документ? Такое возможно?

– Такого документа быть не может. Что это за документ, который спасает от пыток? Это Конвенция прав человека. У нас вообще никого пытать нельзя, но пытают же. И отдельный документ для этого не требуется. Если вы имеете в виду дипломатические гарантии, то они были даны, однако от пыток они не спасают. Поэтому суд с нами согласился и истребовал дополнительные подтверждения того, что пыток не будет. В том числе поэтому мы откладываем суд.

– Сейчас Алексей Кудин уже больше четырех месяцев находится в российской тюрьме. Вы планируете подавать жалобу в Европейский суд по правам человека?

– В Европейский суд мы направим жалобу, если не сможем убедить российский суд в правильности наших доводов. Про Европейский суд пока говорить преждевременно. Нам известно о многочисленных эпизодах пыток в Беларуси, особенно людей, задержанных по политическим мотивам. Мы полагаем, что с огромной долей вероятности это повторится с Кудиным, тем более что его уже пытали при задержании. С ним обращались недопустимым образом, у него есть ранения, в том числе пулевые, многочисленные травмы. Исходя из этого, мы не хотим его отпускать. Кроме того, он обратился в России за временным убежищем, за статусом беженца, и это тоже одно из оснований, препятствующее экстрадиции. Мы пока не получили никакого ответа по нашим ходатайствам. До этого времени экстрадиция невозможна, – говорит Мария Красова.

Супруга спортсмена Татьяна Кудина в последний раз видела мужа 4 июня, когда состоялось его судебное слушание в Красногорске:

– Да, я специально ездила в Россию. Адвокат сказала, что свидания нам не дадут, и единственная возможность увидеть Лешу будет на суде. Я, конечно, ею воспользовалась, чтобы увидеть его и чтобы он увидел меня. До этого я видела его 18 ноября. Он молодец, адвокат сказала, что никогда бы не подумала, что человек в его положении может сохранять такую бодрость духа. Я знаю Лешу, он никогда не падает духом. Я вообще не помню за 14 лет жизни с ним, чтобы такое было. Он знает, что он прав, он ничего плохого не сделал, он не преступник, стыдиться ему нечего. Мы просто знаем, что все скоро закончится, это вопрос времени. Нужно потерпеть. У некоторых людей вон сыновей убивают, знаете ли. Мой супруг здоров и мужается, я уже этому рада, – говорит супруга кикбоксера Алексея Кудина.

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