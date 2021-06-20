Эксперты рассказали, почему Путин мог сам предложить Байдену решить судьбу Лукашенко 20.06.2021, 19:35

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Фото: ТАСС

Три мнения.

Итоги встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина стали темой номер 1 среди экспертов. И даже тот факт, что Беларусь там упомянули лишь вскользь, почти никого из них не смущает. Вот почему, пишет telegraf.by.

Аналитик Игорь Ильяш уверен, что «встреча Путина и Байдена должна была очень не понравиться Лукашенко».

«…То есть никаких договоренностей по поводу Беларуси достигнуто не было и вряд ли в Женеве их пытались искать. Но похоже, что дальнейшая судьба Лукашенко не была включена Путиным в перечень неких “красных линий”. Путин оставляет дверцу в белорусском вопросе приоткрытой — во всяком случае, так это сейчас выглядит со стороны», — считает эксперт.

«Подобная неопределенность не может не пугать Лукашенко, особенно учитывая его повышенную мнительность. Напомню: совсем недавно Лукашенко, по сути, обвинил Байдена в намерении его убить и организовать военный переворот. И Путин де-факто поддержал эту версию публично. Но теперь эти люди вполне благополучно обсуждают Лукашенко за его спиной. Провокационная расстановка сил для сознания человека, склонного верить в самые невероятные теории заговоров», — напомнил Игорь Ильяш в своем тг-канале.

«Что это будет означать на практике? Власть будет еще сильнее нервничать, а значит — совершать новые ошибки. Думаю, в ближайшие недели нас ожидает много интересного», — прогнозирует аналитик.

В свою очередь, политолог Валерий Карбалевич уверен, что для США Беларусь не стоит в списке приоритетов. А значит и много времени Джо Байден белорусскому кризису уделять не намерен. Да и у главы Кремля, на самом деле, нет тех возможностей влияния, как говорят российские СМИ.

«А способен ли был бы Путин в принципе решить «белорусский вопрос», даже если бы он об этом договорился с Байденом? Тот короткий период (август-сентябрь 2020 г.), когда российский президент действительно мог поспособствовать уходу Лукашенко, давно прошел. То, что Путину якобы достаточно захотеть, и он сбросит Лукашенко, — это миф, который распространяется российскими экспертами», — пишет Валерий Карбалевич.

«На самом деле кремлевский правитель не смог защитить газпромовский банк на территории Беларуси от рейдерского захвата, не мог добиться освобождения вагнеровцев, пока не изменилась ситуация. Теперь не может выцарапать из белорусской тюрьмы российскую гражданку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем», — перечислил обозреватель провалы президента РФ.

«Единственное, что могло произойти по белорусскому кейсу во время саммита в Женеве, — это обмен мнениями, позициями, возможно, предостережениями. Поэтому, полагаю, большие надежды одних, как и большие опасения других — тщетны», — уверен Валерий Карбалевич.

А обозреватель Петр Кузнецов уверен, что переговоры Байдена и Путина обязательно надо смотреть в контексте произошедшего в этот же день. Напомним, что участники контролируемого Россией «ЛНР» поблагодарили Александра Лукашенко за доступ к Роману Протасевичу.

«Так вот, то, что именно сегодня «ЛНР» сделало такое заявление – это даже не «подстава». Это прямое подтверждение того, о чем я писал неоднократно начиная с момента инцидента с Rynair: в новой ситуации проблема Беларуси – это большой и серьезный вопрос международной повестки дня и неминуемо станет предметом торга между Россией и Западом, в силу того, что цена решения вопроса для Запада резко возросла», — пишет в своем ТГ-канале обозреватель.

«Произошедшее сегодня – прием, который Россия уже неоднократно применяла в разных видах, вариантах и ситуациях. Повышение ставок по мере торгов», — уверен Петр Кузнецов, напомнив, как российские войска штурмовали Дебальцево прямо во время переговоров Порошенко и Путина в Минске.

«Масштабы, конечно, разные, и острота – разная, а вот суть одна. В ответ на желание Запада как-то решить белорусскую проблему (даже если сегодня Путин с Байденом не много времени посвятили ее обсуждению, как минимум вопрос был обозначен, а накануне с заявлением выступили совместно США и ЕС, так что вопрос продолжит решаться на более техническом уровне уже после того, как на самом высшем уровне будут обозначены рамки), Москва подкидывает топлива в котел: смотрите, он же еще и с сепаратистами такие дела ведет! Что вы на это скажете? Товар у нас что надо – задешево не отдадим», — считает аналитик.

«С августа прошлого года из Минска только и доносились стоны по поводу того, мол, что вокруг Беларуси идет геополитическая игра. Которой, игрой, тогда особо и не пахло. Западу любые взрывы нестабильности в регионе – как серпом по тому самому месту, которое некоторые хотели бы у кого-то видеть стальным. Поэтому до самого последнего момента он обозначал свою заинтересованность в вопросе весьма условно – заявлениями, озабоченностями и чисто символическими санкциями», — считает Петр Кузнецов.

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