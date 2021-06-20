закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 20:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Британии предложили способ быстрее вылечить COVID-19

  • 20.06.2021, 19:47
  • 2,264
В Британии предложили способ быстрее вылечить COVID-19
Фото: Getty Images

Власти основываются на промежуточных выводах ученых.

Использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом, как передает The Telegraph, заявила парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль, сообщает РБК.

По ее словам, одно из исследований, которые провели власти, показало, что «вдыхание будесонида сокращает время выздоровления в среднем на три дня». Черчилль добавила, что эти выводы основаны только на промежуточных результатах и «в настоящее время проводится полный анализ, чтобы понять всю пользу такого лечения».

«Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — сказала замминистра.

Ученые в Британии ранее также выяснили, что некоторые зубные пасты и ополаскиватели могут уничтожить коронавирус во рту на 99,9%. Речь идет о пастах, которые содержат цинк и олово, и ополаскивателях с хлоридом цетилпиридиния — антимикробным компонентом, который также можно встретить в пастилках для горла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин