В Британии предложили способ быстрее вылечить COVID-19 20.06.2021, 19:47

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Фото: Getty Images

Власти основываются на промежуточных выводах ученых.

Использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом, как передает The Telegraph, заявила парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль, сообщает РБК.

По ее словам, одно из исследований, которые провели власти, показало, что «вдыхание будесонида сокращает время выздоровления в среднем на три дня». Черчилль добавила, что эти выводы основаны только на промежуточных результатах и «в настоящее время проводится полный анализ, чтобы понять всю пользу такого лечения».

«Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — сказала замминистра.

Ученые в Британии ранее также выяснили, что некоторые зубные пасты и ополаскиватели могут уничтожить коронавирус во рту на 99,9%. Речь идет о пастах, которые содержат цинк и олово, и ополаскивателях с хлоридом цетилпиридиния — антимикробным компонентом, который также можно встретить в пастилках для горла.

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