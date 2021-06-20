Видеофакт: В польской деревне сгорело сразу 44 здания 20.06.2021, 20:19

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Это самый крупный пожар за последнее время в Польше.

В городке Нова-Бяла на юге Польши 19 июня произошел масштабный пожар, во время которого пострадали 44 здания. Также получили повреждения 9 человек. Без жилья осталось 112 человек, сообщает onet.pl.

Пожар вспыхнул в частном секторе с домами, которые соединены между собой небольшими хозяйственными пристройками. Некоторые из них были из дерева. В итоге повреждения получил 21 жилой дом и 23 пристройки.

Wieli pożar trawi Nową Białą na Podhalu. Pali się ponad 20 budynków. https://t.co/xtORIBBak5 pic.twitter.com/zBi92T7mLp — Krzysztof Tyczyński (@tyczynski_k) June 19, 2021

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