СМИ: Отстранение Медведева от лидерства в «Единой России» — унижение 6 20.06.2021, 20:44

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Перед фактом его поставил лично Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в начале недели считал, что будет первым номером списка политсилы на выборах в Госдуму, а после выборов станет ее спикером. Об этом сообщил близкий к руководству партии источник "Медузы".

Медведев узнал о том, что не включен в список "Единой России" за несколько дней до съезда партии 19 июня. Собеседник издания уверяет, что Медведева "поставил перед фактом" президент РФ Владимир Путин.

Путин сам озвучил первую пятерку списка, не доверив главе партии формально исполнить этот ритуал. Один из источников назвал отстранение Медведева от лидерства в списке "унижением".

В итоге первым номером в федеральной пятерке стал министр обороны России Сергей Шойгу. За ним идет министр иностранных дел Сергей Лавров, затем главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Из пятерых указанных человек только Шойгу является членом "Единой России", остальные в партии власти не состоят. Собеседник "Медузы" сказал, что с высокой долей вероятности никто из состава первой пятерки работать в Госдуме не будет.

Первую пятерку списка на съезде предложил Путин, а не Медведев, добавила "Русская служба ВВС". Решение о первой пятерке принимали в режиме секретности в последние дни и даже часы перед съездом, рассказали два собеседника радиостанции в руководстве "Единой России". Шмелева и Проценко узнали о том, что войдут в первую пятерку, накануне съезда лично от Путина.

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