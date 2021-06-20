Сборные Италии и Уэльса вышли в плей-офф Евро-2020 20.06.2021, 21:01

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Швейцарцы также имеют хорошие шансы на выход.

Итальянцы, которые гарантировали себе выход из группы уже после второго матча, сегодня обыграли команду Уэльса - 1:0. Встреча прошла в Риме. Гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина. С 55-й минуты матча сборная Уэльса играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Итан Ампаду. Отметим, что итальянцы не пропустили ни одного гола на турнире.

Сборная Швейцарии обыграла Турцию - 3:1.

Швейцарцы с 4 очками также имеют хорошие шансы на выход в плей-офф как одна из четырех лучших команд, которые в своих группах заняли третье место.

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