Ингрида Шимоните: Литва и Латвия едины в оценке БелАЭС 20.06.2021, 21:19

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Также балтийские страны продолжат помогать белорусам, борющемся за свободу.

Две балтийские страны едины во мнении, что БелАЭС небезопасна и что ее электроэнергии не может быть на рынке Евросоюза.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после своего визита в Ригу.

"Один из важнейших моментов, что я могла бы сказать после этой встречи - что политическая оценка ситуации абсолютно такая же и у правительства Литвы, и у правительства Латвии: БелАЭС небезопасна, она представляет угрозу, ее электроэнергии не должно быть на рынках Евросоюза (ЕС) или стран Балтии, на рынках наших стран, за исключением технического потока, который пока еще нужен", - сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Также обсуждались другие аспекты, связанные с Беларусью, пишет Delfi.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что обязанностью Литвы и Латвии является помощь людям, бегущим от минского режима, а не конкуренция за компании соседней страны.

"Я не думаю, что это какая-то конкуренция. Позиция наших двух стран, а также Польши очень ясна – мы помогаем белорусским людям, которых преследует режим по различным причинам. И это различные люди, это не только представители бизнеса, это и журналисты, и активисты гражданского общества", – заявила премьер-министр Литвы.

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